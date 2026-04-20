Filtran momento exacto del ataque a producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’

El ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, telenovela colombiana que se encuentra filmando su cuarta temporada, quedó grabado en un video que ha sido filtrado en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 18 de abril, durante las grabaciones en el centro de Bogotá. De acuerdo con reportes policiales, un hombre irrumpió en la zona de rodaje y atacó con arma blanca a miembros del staff sin mediar palabra.

Video del ataque a producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Ataque a producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’. Especial

Tras la tragedia que dejó tres personas muertas y una herida, han comenzado a surgir nuevos detalles sobre el caso tanto por parte de las autoridades como con filtraciones que dejan más claro qué fue lo que ocurrió. Tal es el caso de un video tomado por las cámaras de seguridad que muestran el momento exacto del ataque.

Diversos medios colombianos han dado a conocer el video tomado por las cámaras de seguridad del Instituto Roosevelt en la localidad de Santa Fe en Bogotá, Colombia, donde ocurrió el lamentable ataque.

Las imágenes confirman las versiones de la Policía Nacional que aseguró que el atacante se lanzó en contra de uno de los miembros de la producción sin mediar palabra alguna.

Ataque a producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’. Especial

En el clip se observa la reja del Instituto Roosevelt con un joven vestido de amarillo aparentemente fumando y conversando con una joven, que se encuentra en la caseta de vigilancia del estacionamiento; mientras que en la calle aparece el atacante, vestido de negro caminando por la zona.

Tras pasar por el lugar, decide regresar a paso lento, sacar un cuchillo de su bolsa y atacar por la espalda, ocasionándole una cortadura en el cuello que presuntamente acabó con su vida en el lugar de los hechos.

Luego de la agresión, compañeros de la víctima salen a auxiliarlo con el fin de tratar de salvar su vida y agredir al sujeto que inició el ataque sin motivo aparente. Fue en este momento que otras dos personas resultaron agredidas con el arma punzocortante; una de ellas murió tras ser trasladada a un hospital, mientras que una tercera resultó herida y permanece con diagnóstico reservado.

¿Quiénes murieron en el ataque a la producción en Bogotá?

El ataque de Santa Fe dejó como resultado tres personas muertas, entre ellos:

José Cubillos García de 23 años (atacante).

Nicolás Francisco Perdomo Corrales , de 18 años, quien trabajaba como productor de transporte en ‘Sin senos sí hay paraíso’.

Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años y quien era conductor de un vehículo oficial de producción, fue la segunda víctima.

Diversos medios identificaron al presunto agresor como Josué Cubillos García, de 23 años. Las autoridades investigan si tenía antecedentes de violencia en la zona y cuál fue el motivo exacto del ataque. En reportes preliminares se manejó la hipótesis de un acto de intolerancia o conflicto previo, más que un robo.

La tragedia provocó conmoción inmediata en Colombia y en la comunidad de actores latinos. Figuras relacionadas con la serie como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y otros integrantes del elenco expresaron dolor públicamente. También comenzó a circular el mensaje “Silencio en el set”, como homenaje a las víctimas y exigencia de mejores condiciones de seguridad.

En tanto, sindicatos y organizaciones audiovisuales pidieron suspender temporalmente las grabaciones de la cuarta temporada hasta revisar protocolos de seguridad para personal técnico y artístico. El caso abrió debate sobre la vulnerabilidad de los rodajes en espacios públicos.

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