Lollapalooza 2026 revela su cartel: Jennie, Lorde, The XX y más encabezan el lineup

Lollapalooza 2026 ya tiene cartel oficial y ha comenzado a llamar la atención de los fans de la música en todo el mundo. El anuncio se realizó este martes y dejó ver a varios artistas que formarán parte de uno de los festivales más importantes.

Cada año, este festival logra reunir a figuras consolidadas y nuevos talentos en un mismo espacio. Para la edición de 2026, la expectativa no es menor, ya que nuevamente promete ofrecer una experiencia completa que va más allá de los conciertos.

Artistas principales confirmados para Lollapalooza 2026

Dentro de los nombres que encabezan el cartel se encuentran Charli XCX, Olivia Dean, Lorde y Tate McRae, quienes serán parte de los shows más destacados. A este grupo se suman otros artistas como John Summit, originario de Chicago, así como The Smashing Pumpkins, The XX y Jennie, integrante de BLACKPINK.

Lorde

Por ahora, los organizadores no han detallado en qué días se presentará cada artista. Esta información será anunciada posteriormente, lo que permitirá a los asistentes organizar su agenda para disfrutar de sus presentaciones favoritas.

Más artistas en el Lollapalooza 2026

Otros artistas que formarán parte de la edición 2026 del festival serán 5 Seconds of Summer, Yungblud, Majo Lazer, Empire of the sun, entre otros.

5sos

El K-pop también se hace presente y Jennie no será la única representante, ya que también se presentarán: AESPA, I-DLE y Cortis.

Fechas, lugar y lo que se saber del Lollapalooza 2026

La próxima edición del festival se realizará del 30 de julio al 2 de agosto en Grant Park, en el centro de Chicago. Durante esos cuatro días, más de 170 artistas se presentarán en ocho escenarios, lo que asegura una oferta musical amplia y variada.

El festival continuará con su esencia de mezclar distintos géneros, algo que lo ha convertido en un referente global. Esta característica permite que personas con gustos musicales diferentes encuentren opciones atractivas dentro del mismo evento.

Historia y crecimiento de Lollapalooza

El origen de Lollapalooza se remonta a 1991, cuando comenzó como una gira de despedida de la banda de rock alternativo Jane's Addiction. Con el paso del tiempo, el concepto evolucionó hasta convertirse en un festival fijo que reúne a artistas de diversos estilos.

Desde 2005, Grant Park en Chicago se ha convertido en su sede principal. Cada verano, este espacio recibe a cientos de miles de asistentes, posicionando al evento como uno de los más representativos de la ciudad.

PJG