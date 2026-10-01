Melissa Galindo confirma que ganó demanda a Kalimba; "hoy más que nunca creo en la justicia"

Melissa Galindo y Kalimba vuelven a ser tema de conversación por el conflicto legal que comenzó después de los señalamientos públicos de la cantante en 2023. Hace unos días se especuló que la cantante le había ganado una demanda al exintegrante de OV7, y es hasta ahora que ella lo confirmó.

Con un mensaje dirigido a sus seguidores, la artista habló del miedo que ha enfrentado durante estos años y del acompañamiento que recibió de sus abogados.

Edgar Negrete Lira

Melissa Galindo confirma el resultado de la demanda de Kalimba

Detrás de su mensaje está una resolución favorable para la cantante: Melissa Galindo confirmó que ganó el juicio civil iniciado por Kalimba, quien la demandó por daño moral después de que ella lo acusara públicamente de abuso sexual agravado en marzo de 2023.

El Juzgado Séptimo de lo Civil de Proceso de la Ciudad de México determinó que no se acreditaron los elementos necesarios para responsabilizarla civilmente. Por ello, la reclamación económica que pedía Kalimba no prosperó.

IG

Este resultado corresponde a una sentencia de primera instancia. Aunque favorece a Galindo en la demanda por daño moral, ambas partes conservan los derechos y recursos que les reconoce la ley.

El mensaje con el que Melissa Galindo celebró el fallo

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete compartió una frase sobre la confianza que siente después de conocer la decisión del juzgado.

“Hoy más que nunca creo en la justicia y en las instituciones”.

Al recordar lo que ha vivido durante el conflicto, mencionó que pasó “años de miedo y culparme”. Ahora, explicó, encuentra tranquilidad por “haber tenido el valor de alzar la voz y no quedarme callada”.

IG:kalimbaoficial/melissagalindooficial

Entre las personas a quienes dirigió sus palabras estuvieron “miles de mujeres” que viven diariamente con ese temor.

Los agradecimientos incluyeron a Mauricio Pasquel Rochín, Odette Muñoz y Wilfrido Castillo, quienes forman parte de su equipo legal.

Como cierre, eligió una expresión breve: “Vamos adelante”, acompañada de un emoji de manos en oración.

¿Qué reclamaba Kalimba en su demanda?

El origen del proceso legal se dio cuando Melissa Galindo habló públicamente en el 2023 y señaló a Kalimba de acoso, por lo que poco después, el cantante acudió a la vía legal para reclamar una compensación por daño moral.

De acuerdo con lo que sostuvo su defensa en ese momento, las declaraciones de Melissa Galindo le provocaron pérdidas laborales. Entre ellas, mencionó la cancelación de dos conciertos y de su participación en la obra de teatro Mentiras.

IG

Como parte de su reclamación, el equipo del cantante presentó más de 120 pruebas periciales. Sin embargo, el juzgado determinó que los elementos aportados no acreditaron lo necesario para que prosperara la demanda por la vía elegida.

Pese al resultado favorable para Galindo, la resolución no establece la responsabilidad penal del cantante. El despacho aclaró que este asunto es independiente de “cualquier otro procedimiento que actualmente se encuentre en curso”.

kalimba

Respecto a la denuncia por presunto abuso sexual agravado, el proceso legal continúa abierto.

Durante abril de 2024, un juez vinculó a proceso a Kalimba por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral. La denuncia se refiere a hechos que, según Galindo, ocurrieron en tres ocasiones entre 2019 y 2020.

Como medida cautelar, la autoridad judicial prohibió al intérprete acercarse o comunicarse con la famosa, aunque no le impuso prisión preventiva.