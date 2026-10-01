Julie Andrews es una auténtica “Dama” británica: así fue como la reconoció la reina Isabel II

Hay reconocimientos que trascienden cualquier premio y, para Julie Andrews, recibir el título de Dama de manos de la reina Isabel II fue uno de los momentos más especiales de su carrera.

¿Por qué la reina Isabel II nombró Dama a Julie Andrews?

La actriz y cantante británica ya había conquistado Hollywood y Broadway cuando la Corona decidió distinguirla formalmente por su contribución a las artes escénicas.

En el año 2000, Julie Andrews se convirtió oficialmente en Dame tras ser reconocida por la Corona británica por sus servicios a las artes escénicas. Grosby

Para entonces Andrews ya era considerada una de las grandes figuras culturales del Reino Unido, fue en 2000 cuando recibió oficialmente el tratamiento de Dame, equivalente femenino de Sir. El reconocimiento llegó después de décadas de éxitos en el teatro, el cine y la música.

Así fue la ceremonia en la que Julie Andrews se convirtió en Dame

El nombre de Julie Andrews apareció en la New Year Honours List de 2000, la tradicional lista mediante la cual la Corona reconoce las contribuciones destacadas de ciudadanos británicos en diferentes ámbitos.

Julie Andrews fue reconocida por la reina Isabel II con el título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico por su trayectoria artística. Grosby

En su caso, el honor fue concedido por sus servicios a las artes escénicas, convirtiéndola oficialmente en Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico.

La ceremonia de investidura tuvo lugar el 16 de mayo de 2000 en el Palacio de Buckingham y estuvo presidida por la propia reina Isabel II. Andrews recibió las insignias que acompañaban el reconocimiento en un encuentro que, para ella, tuvo un significado todavía más profundo por el momento personal que atravesaba.

El emotivo significado del título de Dama para Julie Andrews

Pocos años antes de aquella ceremonia, Andrews había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida profesional. En 1997 se sometió a una operación de cuerdas vocales que terminó afectando permanentemente su capacidad para cantar.

El nombramiento de Julie Andrews como Dama llegó pocos años después de la operación que afectó permanentemente las cuerdas vocales de la legendaria actriz. Grosby

La voz que había sido una de sus principales herramientas artísticas quedó dañada y Andrews emprendió acciones legales por negligencia médica. Aunque continuó trabajando como actriz, autora y narradora, aquella pérdida transformó para siempre su carrera.

Por eso, recibir una de las máximas distinciones de su país en ese periodo adquirió un significado especial.

Años después, al recordar el momento, la actriz describió el nombramiento como uno de los honores más personales y hermosos que había recibido. También contó que le emocionó especialmente ser reconocida por su propio país.

La trayectoria de Julie Andrews que la convirtió en una Dame británica

Julie Andrews nació el 1 de octubre de 1935 y comenzó su trayectoria artística desde muy joven. A los 18 años debutó en Broadway con The Boy Friend, antes de formar parte de producciones históricas como My Fair Lady y Camelot.

Julie Andrews construyó una trayectoria excepcional que finalmente fue distinguida por la monarquía británica con el título de Dame. IMDb

Sin embargo, fue su llegada al cine la que la convirtió en una estrella internacional. En 1964 interpretó a la inolvidable Mary Poppins, papel que le permitió ganar el Oscar a Mejor Actriz en su debut cinematográfico.

Un año después protagonizó La novicia rebelde (The Sound of Music), una de las películas musicales más populares de todos los tiempos. Su voz, elegancia y particular sentido del humor terminaron convirtiéndola en un referente de la cultura británica y del entretenimiento mundial.

Con ese impresionante historial, el nombramiento como Dama parecía una distinción natural, aunque tuvo que esperar varias décadas para recibirlo. Lo curioso es que uno de los papeles posteriores más recordados de Andrews fue en 2001.

Además de convertirse en Dama, Julie Andrews mantuvo un vínculo especial con la cultura británica y posteriormente interpretó a una reina en El diario de la princesa. IMDb

Apenas un año después de convertirse oficialmente en Dama, interpretó a la reina Clarisse Renaldi en El diario de la princesa. El personaje le permitió llevar a la pantalla una imagen sofisticada y elegante que, inevitablemente, recordó al público su propia relación con la realeza británica.

Julie Andrews continuó ampliando su legado con trabajos como actriz, autora de literatura infantil y narradora. También recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

Cuando la reina Isabel II murió en 2022, Andrews se sumó a las voces que rindieron homenaje a la monarca, recordando así el vínculo simbólico que había quedado marcado desde aquella ceremonia en Buckingham.