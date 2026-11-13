Sylvester Stallone busca a un Spider-Man para ser su próximo villano en Tulsa King

Sylvester Stallone planea un movimiento maestro para el futuro de Tulsa King. El actor busca integrar a un antiguo protagonista de Spider-Man como el gran antagonista de la exitosa producción criminal creada por Taylor Sheridan.

La cuarta temporada del drama mantiene a la audiencia expectante con los nuevos episodios. Dwight "El General" Manfredi lucha por conservar el control absoluto de su imperio en Tulsa, Oklahoma, junto a su peculiar familia mafiosa.

El protagonista intenta transitar por el camino legal para asegurar una vida pacífica. Las complicaciones surgen rápidamente ante la llegada de nuevos rivales dispuestos a arrebatarle el territorio al capo, incluyendo políticos corruptos y líderes criminales.

Sylvester Stallone da vida a Dwight "El General" Manfredi. Foto: Paramount+

Los productores preparan el terreno para la siguiente temporada y definen las futuras incorporaciones al elenco. En este contexto, el líder del proyecto expresó su deseo directo de reclutar a la famosa estrella de Marvel para darle vida a un enemigo formidable.

La serie logró consolidarse como uno de los títulos más vistos de la plataforma. La interpretación del mafioso desterrado revitalizó la carrera televisiva del ícono de acción, quien ahora toma decisiones creativas sobre los futuros fichajes de la historia.

El ex Spider-Man que cautivó al "General"

Andrew Garfield es el elegido por la estrella de Hollywood para convertirse en el próximo villano. Stallone reveló su reciente encuentro con el actor que dio vida al trepamuros en The Amazing Spider-Man y Spider-Man: No Way Home.

Ambos actores coincidieron en un evento y formaron una conexión inmediata. El intérprete de Rocky confesó su sorpresa ante la excelente química que surgió entre ellos, algo que visualizó de inmediato para las cámaras de Tulsa King.

Andrew Garfield es el Spider-Man elegido por Sylvester Stallone. Foto: Sony Pictures

"Anoche estuve con Andrew Garfield. Jamás imaginé que congeniaríamos, ni por asomo", declaró el histrión de 78 años. En ese mismo instante, su mente comenzó a planear la integración del británico a la dinámica criminal del show.

La visión del protagonista rompe el molde tradicional de los adversarios de la mafia. Él busca a alguien que ofrezca una dinámica totalmente distinta, alejada del clásico matón corpulento que suele enfrentar a Manfredi en la pantalla.

Un antagonista impulsado por la tecnología

El concepto para el personaje de Garfield perfila a un hombre analítico y sumamente calculador. "Quizás podría ser alguien reflexivo, tal vez algo impulsado por la inteligencia artificial", detalló el actor sobre el perfil del villano.

Este enfoque representaría un reto mayúsculo para el capo de la vieja escuela. Un enemigo tecnológico y brillante lo dejaría vulnerable, pues el propio líder de la mafia admitió que no tendría "ni idea de cómo defenderse" ante esa amenaza.

Tulsa King va por su cuarta temporada en Paramount+ Foto: Paramount+

La incorporación del actor británico elevaría el prestigio del elenco de Taylor Sheridan. Los fanáticos de las historias de gánsteres esperan con ansias la confirmación oficial por parte de la cadena productora y los representantes del nominado al Oscar.

El universo de Tulsa, Oklahoma demanda constantemente rostros frescos para mantener la tensión narrativa. La llegada de una figura tan querida por el público garantizaría un impacto mediático masivo para la producción televisiva en su futura etapa.

Las negociaciones formales aún no comienzan, pero la voluntad del protagonista marca un primer paso firme. El tiempo dirá si la estrella logra materializar su anhelo y enfrenta a este intelectual enemigo en los próximos episodios de la ficción.