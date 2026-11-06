¿De qué murió Sebastián Lelio, director chileno de 'Una mujer fantástica'? Esto se sabe

La muerte de Sebastián Lelio, reconocido cineasta chileno y ganador del premio Óscar por ‘Una mujer fantástica’, conmocionó al mundo del cine. El realizador falleció este viernes 6 de noviembre de 2026, a los 52 años, en Santiago de Chile, dejando una trayectoria marcada por historias que exploraron la identidad, los vínculos humanos y las distintas formas de discriminación.

¿Cuál fue la causa de muerte de Sebastián Lelio?

La noticia fue confirmada por su familia, que compartió un mensaje para comunicar la pérdida y pidió respeto durante este difícil momento. Sin embargo, la declaración también dejó abiertas varias preguntas sobre las circunstancias de su fallecimiento, particularmente acerca de su estado de salud.

La familia del cineasta informó que murió por motivos de salud, pero no reveló qué enfermedad o complicación médica provocó su fallecimiento. IMDb

Hasta el momento, no se ha informado de qué enfermedad o complicación médica murió Sebastián Lelio. El único dato confirmado por sus familiares es que su fallecimiento ocurrió por motivos de salud, pero no dieron a conocer un diagnóstico específico ni explicaron si el director enfrentaba algún padecimiento previo.

Por esta razón, tampoco es posible establecer si tenía una enfermedad crónica o si atravesaba algún problema médico que pudiera relacionarse con su muerte. No se han difundido antecedentes públicos verificables sobre tratamientos o hospitalizaciones recientes que permitan aclarar ese punto.

¿Por qué investigan la muerte de Sebastián Lelio?

A la incertidumbre se suma que la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias del deceso. De acuerdo con medios chilenos, el fiscal Jorge Reyes acudió al domicilio del cineasta, ubicado en la comuna de Las Condes, y posteriormente la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las indagatorias.

La causa específica de muerte de Sebastián Lelio permanece sin esclarecerse públicamente, mientras las autoridades chilenas investigan las circunstancias del deceso. IMDb

Aunque algunos reportes señalaron que el realizador fue encontrado sin vida en su vivienda, las autoridades no han comunicado públicamente una causa médica ni conclusiones definitivas sobre lo ocurrido. Por ahora, cualquier versión sobre una enfermedad concreta sería especulativa.

¿Quién era Sebastián Lelio?

Sebastián Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, pero creció en Chile, país donde desarrolló gran parte de su carrera y se convirtió en uno de los cineastas latinoamericanos con mayor reconocimiento internacional.

Sebastián Lelio alcanzó reconocimiento internacional con Gloria, película protagonizada por Paulina García, y consolidó su carrera con Una mujer fantástica. IMDb

Su camino en el cine comenzó con cortometrajes y documentales, hasta que en 2005 presentó ‘La sagrada familia’, su primer largometraje. Posteriormente dirigió ‘Navidad’ (2009) y ‘El año del tigre’ (2011), producciones que comenzaron a mostrar su interés por los conflictos personales y las transformaciones sociales.

El reconocimiento internacional llegó con ‘Gloria’ (2013), protagonizada por Paulina García. Su interpretación le valió el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín, mientras que la película consolidó el nombre de Lelio en el circuito cinematográfico mundial.

Sin embargo, su mayor éxito llegó con ‘Una mujer fantástica’ (2017), protagonizada por Daniela Vega. La cinta cuenta la historia de Marina, una mujer transgénero que debe enfrentar los prejuicios y la discriminación después de la muerte de su pareja.

La producción obtuvo el Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2018, convirtiéndose en un acontecimiento histórico para el cine chileno. También recibió el Goya a mejor película iberoamericana y el Oso de Plata al mejor guion en Berlín.

A lo largo de su trayectoria, el cineasta también dirigió películas como Disobedience, Gloria Bell, El prodigio y La ola. IMDb

Después de ese triunfo, Lelio continuó trabajando con figuras internacionales. Dirigió Disobedience (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell (2018), protagonizada por Julianne Moore, y El prodigio (2022), con Florence Pugh. En 2025 presentó La ola, un musical inspirado en las movilizaciones feministas chilenas.

¿Cuál fue la última película en la que trabajaba Sebastián Lelio?

Uno de los aspectos que vuelve especialmente inesperada su muerte es que el director se encontraba trabajando en Poeta chileno, adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor Alejandro Zambra.

El proyecto estaba en proceso de rodaje y representaba uno de sus siguientes trabajos detrás de cámaras. A los 52 años, Sebastián Lelio deja una filmografía que abrió conversaciones sobre identidad, género, libertad y empatía.