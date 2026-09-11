Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años y París se prepara; “Celinemanía” invade París

Céline Dion está a unas horas de volver a hacer lo que durante años parecía incierto. Este sábado, la cantante ofrecerá su primer concierto completo desde 2020 y sus seguidores ya han convertido París en una fiesta total.

Céline Dion regresa a los escenarios después de seis años

La primera presentación de Céline Dion será este sábado 12 de septiembre en la Plenitude Arena, ubicada en Nanterre, al oeste de París.

Será su primer concierto completo en seis años. Su última presentación de este tipo ocurrió en marzo de 2020, antes de que sus problemas de salud terminaran por alejarla de las giras.

El regreso contempla 26 conciertos durante los próximos ocho meses. Las primeras 16 presentaciones se realizarán entre septiembre y octubre, mientras que otras 10 están previstas para mayo de 2027.

La demanda ha sido enorme. Los conciertos se agotaron y millones de personas intentaron conseguir un lugar para volver a escuchar en vivo a la intérprete de My Heart Will Go On.

La propia cantante reconoció los nervios que provoca regresar después de tanto tiempo.

“Estoy lista y estoy un poco tensa, por supuesto, porque ha pasado mucho tiempo”, dijo a la televisión francesa tras llegar a París a finales de agosto.

Céline Dion regresa a los escenarios después de seis años. IG celinedion

París vive la “Celinemanía” antes de su primer concierto

La emoción por su regreso no se limita a quienes consiguieron una entrada. Fans de diferentes lugares han viajado a París para intentar verla, aunque sea durante unos minutos afuera de su hotel.

Algunos incluso han acampado durante horas esperando que Céline aparezca para saludarlos.

Durante los últimos días, la cantante ha salido en distintas ocasiones para encontrarse brevemente con sus seguidores. Ha lanzado besos, formado corazones con las manos y conversado con algunas de las personas que esperan verla.

Una de esas apariciones terminó incluso con Céline Dion bailando frente a sus fans desde su vehículo.

La cantante se colocó junto a la puerta del automóvil para continuar saludando mientras uno de sus guardaespaldas la sostenía. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente entre sus seguidores.

Céline Dion ha salido a saludar a sus seguidores en París. Reuters

Miles de fans cantan los éxitos de Céline Dion

Quedarse sin boleto no impidió que miles de seguidores encontraran otra manera de celebrar el regreso.

El Grand Rex de París recibió un karaoke dedicado por completo a la cantante, con miles de personas reunidas para interpretar algunas de las canciones que han marcado su carrera.

Entre lentejuelas, micrófonos dorados y accesorios inspirados en Céline, el público cantó temas de diferentes etapas de su trayectoria.

El evento tuvo localidades agotadas y reunió a alrededor de 2 mil 600 personas en el conocido recinto parisino.

Los asistentes también pudieron comprar productos inspirados en la cantante. Entre ellos había sombreros con referencias a My Heart Will Go On y micrófonos dorados que terminaron agotándose.

París también ha preparado otros espacios relacionados con la artista, desde mercancía especial hasta decoraciones dedicadas a su regreso.

Fans esperan a Céline Dion antes de su primer concierto. AFP

¿Por qué Céline Dion dejó de dar conciertos?

El regreso tiene un significado particular por los problemas de salud que Céline Dion ha enfrentado durante los últimos años.

En diciembre de 2022, la cantante reveló públicamente que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar rigidez muscular y espasmos.

Sus problemas habían comenzado antes. En 2021 tuvo que cancelar una residencia que preparaba en Las Vegas y posteriormente suspendió las fechas restantes de su Courage World Tour.

La enfermedad llegó a afectar actividades básicas y también su capacidad para cantar, algo que la propia artista mostró en el documental I Am Celine Dion.

Durante este periodo se sometió a distintos tratamientos y terapias con el objetivo de recuperar parte de sus capacidades y, eventualmente, volver a los escenarios.

La Celinemanía se vive en París antes de su regreso. Reuters

Céline Dion prepara 26 conciertos entre 2026 y 2027

El espectáculo del sábado será apenas el comienzo de una residencia mucho más extensa.

Céline tiene programadas 16 presentaciones en París durante septiembre y octubre de 2026, además de otras 10 para mayo de 2027.

La cantante ha explicado que estos conciertos también son una forma de reencontrarse con las personas que continuaron apoyándola durante los años en que estuvo lejos de los escenarios.

Su preparación ha incluido terapia física y vocal, además de sesiones de Pilates y clases de baile mientras continúa atendiendo su condición.