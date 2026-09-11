Los Grimaldi tendrán boda: Alexandra de Hannover presume su impactante anillo de compromiso

La familia Grimaldi tiene una nueva boda en el horizonte. Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann han dado el siguiente paso en su historia de amor después de casi una década juntos.

Alexandra de Hannover anuncia su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann

La princesa, hija menor de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover, anunció su compromiso este viernes 11 de septiembre con una publicación en Instagram en la que el verdadero protagonista fue su espectacular anillo.

La hija menor de Carolina de Mónaco sorprendió al anunciar su compromiso con un impresionante anillo. IG

A sus 27 años, Alexandra eligió una manera sencilla y muy personal de compartir la noticia. La princesa publicó un carrusel de fotografías en las que aparece sonriente junto a su prometido y, en varias de las imágenes, muestra de cerca la joya que ahora lleva en la mano.

El mensaje que acompañó las fotografías fue tan breve como sugerente: “The marriage plot”, que puede traducirse como “La trama nupcial”.

La frase, acompañada de corazones amarillos, fue suficiente para confirmar oficialmente una noticia que, después de diez años de relación, muchos seguidores de la familia monegasca esperaban.

Así es el espectacular anillo de compromiso de Alexandra de Hannover

La joya elegida por Ben-Sylvester Strautmann destaca por un diamante amarillo de talla cojín alargada, enmarcado por dos diamantes de talla triangular.

El conjunto está montado en una combinación de platino y oro amarillo de 18 quilates, una composición que le da a la pieza un aspecto clásico, pero al mismo tiempo muy llamativo.

Un diamante amarillo de talla cojín es el centro de la joya con la que Ben-Sylvester Strautmann pidió matrimonio a Alexandra de Hannover. IG

Alexandra no se limitó a posar con el anillo. En las distintas fotografías aparece descansando en un sofá, durante un desayuno y hasta junto a su perro, convirtiendo el anuncio en una especie de álbum íntimo de esta nueva etapa.

El diseño, además, ha llamado la atención porque recuerda al anillo de compromiso de Beatrice Borromeo, esposa de su hermano Pierre Casiraghi y una de las integrantes más elegantes del círculo Grimaldi.

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y numerosos mensajes de felicitación. Entre quienes celebraron la noticia estuvieron Louis y Marie Ducruet, miembros de la familia monegasca, quienes dejaron sus buenos deseos para la pareja.

Así es la historia de amor de Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester

Alexandra y Ben-Sylvester se conocieron en 2016, cuando ambos tenían 17 años, durante la carrera solidaria No Finish Line, celebrada en Mónaco. Meses después comenzaron a dejarse ver juntos y, en 2018, hicieron una de sus primeras apariciones públicas como pareja durante el tradicional Baile de la Rosa.

Tras diez años de amor, Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann dan el siguiente paso IG alex.hanover

Desde entonces, han construido una relación bastante alejada del exceso mediático. Strautmann, de origen alemán, fue jugador de baloncesto y posteriormente se dedicó al mundo empresarial.

Aunque suele mantener un perfil discreto, con el paso de los años se ha integrado plenamente en el entorno de la familia Grimaldi y ha acompañado a Alexandra en diferentes eventos, viajes y actividades deportivas.

En diciembre de 2025, por ejemplo, ambos participaron juntos en una carrera navideña de 10 kilómetros en Mónaco. Y en agosto de este año celebraron su primera década de relación con una escapada romántica a Copenhague.

El compromiso de Alexandra devuelve las bodas al primer plano de la familia Grimaldi. IG alex.hanover

¿A qué se dedica Alexandra de Hannover?

El compromiso llega después de varios cambios importantes en la vida de la princesa. A comienzos de 2026, Alexandra dejó la residencia familiar para instalarse en su primer apartamento, un paso que representó su independencia.

El anuncio llega en un año de importantes cambios para Alexandra, quien a comienzos de 2026 se independizo. IG alex.hanover

Alexandra ha desarrollado un perfil propio dentro de la familia monegasca. Graduada en Historia y Literatura por la Universidad de Columbia en París, previamente estudió Ciencias Políticas y Filosofía en Nueva York.

Desde joven ha combinado sus intereses culturales con su pasión por la moda, la lectura y el patinaje sobre hielo.

¿Cuándo será la boda de Alexandra de Hannover?

Por ahora, la princesa no ha revelado la fecha ni los detalles de la ceremonia. Sin embargo, su compromiso marca el regreso de las bodas al entorno de los Grimaldi después de varios años.

Aunque todavía no han revelado la fecha de la boda, el compromiso de Alexandra y Ben-Sylvester ya despierta expectación entre los seguidores de la realeza. IG alex.hanover

Las últimas grandes celebraciones matrimoniales de la familia ocurrieron en 2019, cuando Carlota Casiraghi se casó con Dimitri Rassam y, semanas después, Louis Ducruet contrajo matrimonio con Marie Chevallier.