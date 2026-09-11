“Estoy vivo”: Alan Ibarra de Magneto reaparece tras ser hospitalizado

Alan Ibarra de Magneto, reapareció después de que su hospitalización en Mérida generara preocupación por los reportes sobre su estado de salud.

El cantante ya fue dado de alta y decidió hablar directamente sobre cómo se encuentra, aunque todavía quedan algunas dudas sobre qué provocó su ingreso al hospital.

Reproducir Alan de Magneto habla de su salud tras haber estado hospitalizado #noticias #anamariaalvarado ￼

¿Cómo está Alan de Magneto tras ser hospitalizado?

Alan reapareció en un video publicado después de recibir el alta médica. Con buen semblante, comenzó su mensaje confirmando que se encuentra fuera de peligro.

“Estoy bien, estoy vivo”, expresó.

El cantante aprovechó su aparición para agradecer la atención que recibió en el Hospital General Dr. Agustín O'Horán, ubicado en Mérida, Yucatán.

Alan destacó tanto las instalaciones como el equipo utilizado en el hospital durante su estancia.

“Es un hospital que sus instalaciones están prácticamente como nuevas. Hay muchas zonas que están nuevas. Tienen equipos de alta tecnología de primer nivel”, comentó.

También reconoció el trabajo del personal que lo atendió y aseguró que durante su experiencia encontró un trato cercano hacia los pacientes.

“Además de que el personal es muy empático con la gente”, agregó.

El cantante mencionó que el hospital recibe personas provenientes de diferentes puntos de la península y destacó los tiempos de atención que encontró durante su estancia.

“Me consta que el tiempo de espera no es tan largo y ni se convierte en algo pesado, tedioso”, señaló.

Alan Ibarra reapareció después de haber sido hospitalizado. IG alan_ibarra

¿Qué le pasó a Alan Ibarra de Magneto?

La hospitalización de Alan Ibarra ocurrió el miércoles 9 de septiembre en Mérida, Yucatán, aunque inicialmente hubo poca información sobre las razones de su ingreso.

Fue hasta el jueves 10 cuando comenzaron a circular reportes sobre su estado de salud y se informó que permanecía bajo atención médica.

Sin embargo, hasta ahora Alan no ha confirmado que esta haya sido la causa de su hospitalización.

De acuerdo con la periodista Martha López Huan, el cantante habría ingresado debido a un problema relacionado con sus niveles de sodio en la sangre.

“Su estado de salud es delicado, pero estable”, informó la periodista en ese momento.

En el video que publicó después de recibir el alta tampoco habló sobre un diagnóstico, tratamiento o problema médico específico.

Por ello, la versión sobre una alteración en sus niveles de sodio permanece como información atribuida a los primeros reportes sobre su hospitalización.

Alan estuvo acompañado por su familia

Durante los días que permaneció bajo atención médica, Alan estuvo acompañado por integrantes de su familia.

Sus familiares evitaron dar detalles sobre lo ocurrido mientras el cantante permanecía hospitalizado, por lo que durante varias horas no existió información directa sobre su evolución.

La preocupación aumentó después de que comenzaron a circular versiones que describían su condición como delicada, aunque estable.

Finalmente fue el propio Alan quien decidió aparecer ante sus seguidores una vez que se encontraba fuera del hospital.

Su mensaje se concentró principalmente en confirmar que estaba bien y agradecer a las personas que participaron en su atención.

El integrante de Magneto confirmó que ya se encuentra bien. IG alan_ibarra

Alan agradece al personal del hospital de Mérida

El exintegrante de Magneto dedicó buena parte de su mensaje al Hospital General Dr. Agustín O'Horán, donde recibió atención.

Además de destacar el equipo médico, habló sobre el tiempo que deben esperar los pacientes que acuden al área de emergencias.

“El tiempo de espera para las consultas en emergencias, la verdad es que también es muy breve”, comentó.

Alan también reconoció el trabajo que representa atender a personas provenientes de diferentes zonas de Yucatán y otros puntos de la península.

Al finalizar el video, agradeció tanto al personal como a quienes estuvieron pendientes de su estado.

“Muchas gracias familia y muchas bendiciones”, expresó.

¿Quién es Alan Ibarra?

Alan Ibarra, cuyo nombre real es Erick Ibarra Miramontes, es recordado principalmente por formar parte de Magneto, una de las agrupaciones juveniles mexicanas más populares de finales de los años 80 y principios de los 90.

Durante aquella etapa, el grupo consiguió éxitos como Vuela, vuela, Malherido y La puerta del colegio.

Alan se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Magneto y posteriormente continuó trabajando dentro del entretenimiento como cantante y actor.

Años después volvió a reunirse con sus compañeros para diferentes proyectos y presentaciones relacionadas con la música de los años 90.

El cantante reside desde hace varios años en Mérida, Yucatán, ciudad donde ocurrió su reciente hospitalización.