Revelan cifra millonaria por la que A.B. Quintanilla demandó a su hermana Suzette

A.B. Quintanilla demandó a su hermana Suzette por una cifra millonaria que, según el productor, le corresponde de la herencia de Selena, la reina del Tex-Mex.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por TMZ, A.B. Quintanilla presentó la demanda formal en el Condado de Nueces, Texas.

El productor musical y también compositor alegaría en su demanda que después del asesinato de Selena, en 1995, llegó a un acuerdo con otros miembros de la familia sobre la repartición de la herencia de su hermana. Sin embargo, hubo un incumplimiento de contrato.

El recurso señala directamente a su hermana y a la empresa Q Production, a quienes también acusa de retener pagos correspondientes a los derechos de entretenimiento de la fallecida cantante.

A.B. Quintanilla demandó a su hermana Suzette por un millón de dólares

Disputa por la herencia de Selena Quintanilla. @abquintanilla3

Tras asegurar que Suzette Quintanilla no cumple con sus deberes fiducidiarios sobre la administración del legado financiero de Selena, A.B. Quintanilla demandó a su hermana por un millón de dólares.

El problema, según la misma fuente, radica en un acuerdo firmado tras el asesinato de la artista en 1995. Dicho pacto, también firmado por la madre de ambos, Marcella Quintanilla, y al viudo Chris Pérez, establecía la repartición de las ganancias netas generadas por la imagen y música de la estrella.

A.B. Quintanilla aseguró que el documento lo nombra como beneficiario con derecho al 25 por ciento de los ingresos. Eso, se habría mantenido durante décadas bajo la supervisión del patriarca de la familia, no obstante, la dinámica supuestamente cambió cuando Suzette asumió el cargo de directora ejecutiva de la compañía familiar.

El músico argumentó que desde que su hermana ejerce el control de los asuntos comerciales, él no ha recibido la compensación económica acordada ni los reportes financieros correspondientes.

¿Qué ha dicho Suzette Quintanilla sobre la demanda?

Disputa por la herencia de Selena Quintanilla. AFF

Por ahora, después de que se hizo oficial la demanda de A.B. Quintanilla, Suzette no ha emitido ninguna respuesta, sin embargo, en el pasado, cuando su hermano reveló que ya estaba en proceso el recurso, ella misma, en conjunto con su madre, emitió un comunicado.

En ese texto ambas negaron el mal manejo del patrimonio y aseguraron que no habían recibido notificación oficial de la demanda.

Suzette y Marcella también rechazaron de manera categórica cualquier acusación de robo o malversación. Ambas aseguraron que Suzette no está vendiendo ni tiene intención de vender las pertenencias personales de la cantante.

En esa ocasión, aclararon que no buscan atacar ni humillar a A.B. y que tampoco tienen intención de ventilar décadas de problemas familiares en redes sociales. Sin embargo, afirmaron que su silencio no debe interpretarse como aceptación de declaraciones que consideran falsas.

En el comunicado también aclararon que siguen queriendo a A.B. como hijo y hermano, pero sostienen que el vínculo familiar no significa que deban permanecer calladas ante acusaciones que consideraron falsas.

Emotivo mensaje a Selena en medio del conflicto

En medio del conflicto que ahora sostiene con su hermana Suzette, A.B. Quintanilla recientemente publicó en su cuenta de Instagram una reflexión.

A veces, en la vida, llegas a un punto en el que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante… Te cuestionas todo… Y cuando te encuentras en esa situación, creo que debes detenerte y recordar por qué empezaste en primer lugar…”, escribió.

Al destacar que ha llegado lejos en la música, también dejó claro que las cosas no son las mismas que cuando empezó.

En el camino, aprendí que la vida puede cambiar de formas que nunca esperamos… A veces, las personas con las que comenzamos un viaje toman rumbos diferentes…”.

En esta línea, sostuvo que las circunstancias cambian y en el camino recorrido juntos comenzó a verse diferente.

Asimismo, dijo que el dinero nunca ha sido lo que lo ha motivado y que la verdadera felicidad proviene de amarse a sí mismo y a los demás.

La publicación fue acompañada de una fotografía de Selena Quintanilla, además de la canción de la reina del Tex-Mex, “Vuelve a mí”.