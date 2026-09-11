Rockotitlán abre sus puertas a nuevos grupos y artistas del rock mexicano

La noche del pasado jueves 10 de septiembre, el Palacio del Rock en español, Rockotitlán, presentó a grupos de nuevas generaciones de rock que han encontrado en este lugar un escenario para expresar y exponer su género musical y seguir cautivando almas. En esta ocasión, los grupos invitados fueron Putrescence Brutal Death Metal, Sacrílego Black Metal y, finalmente, FX-05 Xiuhcoatl Stamming, que ofrecieron una noche dark.

Continúan los conciertos en el legendario Rockotitlán y en su cartelera para este viernes 11 de septiembre será una noche de aniversario con Sexy Rotten, quien festejará 11 años de trayectoria y estará acompañado de las bandas Alta Tensión y TripTic.

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Y para finalizar, el sábado 12 de septiembre se presentarán el grupo Los Frenéticos Rockabilly y Walter Eddie Band, con lo mejor de su repertorio.

Pero la fiesta sigue porque el Palacio del Rock en español tiene una gran sorpresa para la próxima semana e invita al público a escuchar y sentir la mejor música en vivo el viernes 18 de septiembre, con la presentación de Santa Sabina Oficial, en compañía de HILO NEGRO.

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Santa Sabina es una de las bandas más icónicas y singulares del rock mexicano, célebre por su atmósfera mística y el liderazgo de su legendaria vocalista, Rita Guerrero, quien tristemente falleció el 11 de marzo de 2011, a los 46 años. El grupo se formó en la Ciudad de México en 1988 y su nombre rinde homenaje a María Sabina, la famosa curandera y chamana mazateca de Oaxaca.

Este grupo icónico sigue dando presentaciones en varios conciertos y ofrecerá una presentación en vivo el próximo viernes 18 de septiembre de 2026, un evento imperdible.

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Y para cerrar, el sábado 19 de septiembre, con 39 años de trayectoria, es considerado en el ámbito nocturno como uno de los mejores DJs de clubes: DJ Chiclamino. Fue DJ residente del legendario antro de rock Rock Stock y del club La Diabla durante los años 90. En la actualidad es el DJ oficial para los eventos y conceptos nostálgicos de Rock 101 y Pop Stock.

Es importante mencionar que en Rockotitlán se abrieron los jueves de bandas como foro de exposición para nuevos talentos, quienes pueden llegar a exponer sus obras, como pinturas, figuras y un sinfín de actividades para apoyar a las nuevas generaciones de artistas.

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Rockotitlán no solo abrió sus puertas al rock mexicano, sino también a las nuevas generaciones de talentosos artistas y a los grupos que buscan una oportunidad de ser escuchados y conocidos.