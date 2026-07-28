Así fue la romántica celebración de cumpleaños que Andrea Legarreta le preparó a su novio

La relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel parece consolidarse cada vez más, pues la pareja disfrutó de un viaje muy especial para festejar el cumpleaños del conductor.

¿En donde celebraron el cumpleaños de Luis Carlos Origel?

La pareja aprovechó el fin de semana para viajar a San Miguel de Allende, Guanajuato, donde además de disfrutar de unos días de descanso, convivieron con la familia de él.

La pareja disfrutó de unos días de descanso en uno de los destinos más románticos de México. IG andrealegarreta

A través de Instagram, Andrea compartió varias fotografías y videos que permitieron conocer algunos detalles de esta celebración. La conductora de Hoy se mostró feliz no solo por festejar a su pareja, sino también por formar parte de un momento tan significativo junto a sus seres queridos.

¡Qué lindo verte así de feliz, hermoso!”, escribió Legarreta en su publicación.

Donde dejo claro que uno de sus mayores motivos de alegría fue ver a Luis Carlos disfrutar de su cumpleaños rodeado de las personas que más quiere.

¿Andrea Legarreta ya conoce a la familia de Luis Carlos Origel?

Para esta ocasión, San Miguel de Allende sirvió como escenario para una celebración que, lejos de limitarse a una cena entre enamorados, incluyó la convivencia con la familia de Luis Carlos.

Andrea Legarreta presumió la cercana relación que ha construido con la familia de su novio durante el festejo. IG andrealegarreta

Andrea aprovechó la publicación para agradecer las atenciones y el cariño que recibió durante el viaje, además de destacar lo especial que fue compartir esos días con los familiares de su novio.

Qué bello ver a todos tan felices y ser parte de algo tan hermoso”, expresó la presentadora, quien también aseguró que tanto ella como su pareja fueron consentidos durante su estancia en el destino guanajuatense.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores fue el cariñoso mensaje que la hermana de Luis Carlos le dejó a Andrea, a quien llamó “cuñi”. La expresión fue interpretada como una muestra de la cercanía que la conductora mantiene actualmente con los familiares de su pareja.

La hermana de Luis Carlos sorprendió al llamar “cuñi” a Andrea Legarreta, dejando ver la confianza entre ambas. IG andrealegarreta

La conductora también agradeció especialmente al hotel en el que se hospedaron por los detalles que hicieron de la escapada un recuerdo inolvidable. Entre las imágenes que publicó, Andrea también presumió algunos de sus looks del viaje, incluido un traje de baño con el que dejó claro que disfrutó al máximo de estos días de descanso.

La respuesta de Luis Carlos Origel al mensaje de Andrea Legarreta

La celebración no terminó con el mensaje de Andrea. Luis Carlos Origel también reaccionó públicamente a la publicación de su pareja y le dedicó unas palabras que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

¡Te amo, mi reina! Gracias porque eres mi mejor regalo. ¡Qué fin de semana!”, escribió el cumpleañero.

Las fotografías del viaje mostraron a Andrea y Luis Carlos más enamorados y cómplices que nunca. IG andrealegarreta

Con esta respuesta, ambos dejaron ver que atraviesan una etapa especialmente cercana de su relación. Además, la convivencia con la familia de Luis Carlos parece ser otra señal de la confianza que han construido desde que hicieron público su romance.

Así es la relación de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Desde que hicieron pública su relación, Andrea y Luis Carlos han compartido distintos momentos de su vida juntos, aunque suelen mantener ciertos aspectos de su romance lejos de los reflectores.

La conductora de Hoy compartió fotografías inéditas de su fin de semana lleno de momentos especiales. IG andrealegarreta

Por ello, esta escapada resultó particularmente llamativa: no solo permitió verlos disfrutando como pareja, sino también integrados al círculo familiar de Origel.

Para Andrea, el cumpleaños de su novio fue una oportunidad para mostrar la importancia que tiene para ella disfrutar el presente, valorar a las personas que la rodean y reconocer los momentos felices.

La vida es una y es para celebrarla, vivirla, gozarla y exprimir su delicioso jugo hasta la última gota”, escribió.

Andrea aseguró que fue muy especial celebrar la vida y el amor junto a los seres queridos de su pareja. IG andrealegarreta

Así, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel dejaron claro que continúan disfrutando intensamente de esta etapa. Y aunque por ahora no han hablado de nuevos planes juntos, la complicidad que mostraron durante este cumpleaños demuestra que su relación sigue avanzando con paso firme.