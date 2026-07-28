Jumanji: Open World estrena tráiler: Avance oficial del cierre de la saga con The Rock

La tercera entrega de la cinta dirigida por Jake Kasdan está lista y próxima a estrenarse y Sony Pictures ha dado un avance de lo que será ‘Jumanji: Open World’, la entrega que marcará el cierre definitivo de la exitosa trilogía iniciada en 2017 y que dio continuidad a la película protagonizada en su momento por Robbie Williams.

Tras el éxito comercial de las dos entregas anteriores: Jumanji: en la Selva y Jumanji: el siguiente nivel con ganancias de más de 1,700 millones de dólares, la franquicia está lista para un cierre bajo un nuevo guión de Kasdan junto con Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.

La definición de “Jumanji: Un Mundo abierto” lleva a que los personajes del juego rompan la barrera en la que se encontraban y llegan al mundo real donde quedan atascados en el “modo demostración” y enfrentarse a un mundo desconocido para ellos.

¿Cuándo se estrenará ‘Jumanji: Open World’?

El largometraje llegará oficialmente a las salas de cine el 25 de diciembre de 2026 y se coloca como uno de los grandea lanzamientos de la época navideña. Esta fecha está pensada en Estados Unidos por lo que podría llegar unos días antes a México.

Reproducir Mira el avance de Jumanji: Open World

¿Quiénes la protagonizan?

El elenco principal vuelve a estar encabezado por el cuarteto de avatares compuesto por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan. Junto a ellos regresan los actores que interpretan al grupo de jóvenes en el mundo real: Alex Wolff (Spencer), Ser’Darius Blain (Fridge), Morgan Turner (Martha) y Madison Iseman (Bethany).

A ellos se unen otros personas que quedan al descubierto en el trailer donde se puede ver a Nick Jonas, Danny DeVito, Awkwafina y Rhys Darby.

¿Dónde ver Jumanji: en la selva y Jumanji: el siguiente nivel?

Para llegar al cine con todo el conocimiento de las películas previas puedes disfrutar de las dos cintas anteriores en los servicios de streaming.

Jumanji: en la selva ; se encuentra disponible en el servicio de streaming de HBO .

; se encuentra disponible en el servicio de streaming de . Jumanji: el siguiente nivel; puedes verla en el servicio de Netflix.

Todas las películas pueden ser compradas en diferentes plataformas con precios que arrancan desde los 40 pesos dependiendo el distribuidor.