¿Quiénes fueron los padres de Spider-Man? La vida de Richard y Mary Parker en Marvel

La historia de Spider-Man y de sus tios es ampliamente conocida; pero pocos conocen la identidad de sus padres los cuales no son tan mencionados en la mayoría de las películas que se han producido durante las últimas décadas, pero los cuales tienen una historia trascendental dentro del Univero Marvel.

Mientras que el tío Ben y la tía May se encargaron de la educación de Peter Parker, sus padres combaían para salvar a la humanidad, pero ¿Cómo se llaman y quiénes son? La respuesta es sencilla: Richard y Mary Parker, los cuales han hecho más aparicions en comics que en películas live action.

Creados por Stan Lee y Larry Lieber, aparecieron por primera vez como un cameo en The Amazing Spider-Man Annual #5 en noviembre de 1968, aunque sus orígenes no se profundizaron por completo hasta las historias de Untold Tales of Spider-Man en 1997.

Tanto Richard como Mary no tienen una vida normal. Él se desempeló como Capitán de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y sus logros en las misiones le valieron para ser reclutado para la CIA por el propio Nick Fury. Fue justo en la agencia de inteligencia donde conoció a Mary Fitzpatrick, analista de datos y que, una vez en matrimonio con Richard Parker se convirtió en agente.

La historia de amor llevó al naciminto de Peter Parker y, a pesar del nacimiento del futuro Spider-Man ellos no dejaron sus misiones razón por la cual los tíos Ben y May se encargaban de su crianza.

Pero el peligro de ser un agente de misiones especiales siempre existió y les cobró la vida ambos cuando se infiltraron en la organización criminal de Albert Malik en Argelia, donde su papel como agentes fue descubierto y, posteriormente, un avión en el que viajaban fue saboteado para provocar su muerte.

Reproducir Los padres de Peter Parker tienen algunas variantes dependiendo la línea del tiempo

Versiones alternativas y adaptaciones de los padres de Peter Parker

La historia de los padres de Spider-Man tiene otras variantes dependiendo la variante de la línea de tiempo o el desarrollo de la película.

• Universo Ultimate (Earth-1610): Richard Parker trabaja como biólogo junto a Eddie Brock Sr., participando en la creación del traje biomédico que más tarde se convertiría en Venom. • Cine: En The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela en 2014, ambos fueron presentados como científicos de Oscorp.