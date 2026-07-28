El tráiler de 'The Chosen' estremece a sus fans: la crucifixión de Cristo ya tiene fecha de estreno

Los seguidores de The Chosen ya pueden darse una idea de lo que les espera en la sexta temporada. La serie lanzó el pasado 27 de julio su primer tráiler oficial y, desde entonces, las imágenes han provocado todo tipo de reacciones entre los fans.

Esta nueva entrega será distinta a las anteriores. La historia estará concentrada en un periodo muy concreto: las 24 horas del Viernes Santo, uno de los momentos centrales de la vida de Jesús y del cristianismo.

El avance muestra algunas de las escenas que marcarán la temporada, entre ellas el arresto de Jesús, sus juicios y la flagelación. También se puede ver el camino hacia el Calvario y los últimos momentos antes de la crucifixión.

El tráiler no revela todos los detalles de lo que ocurrirá, pero sí deja claro que la serie se prepara para contar uno de los episodios más difíciles de representar en pantalla con la muerte de Jesús en la cruz.

¿Cuándo se estrena la sexta temporada de "The Chosen"

La sexta temporada contará con seis episodios y tendrá un estreno dividido en varias etapas. Los primeros tres capítulos llegarán a Prime Video el 15 de noviembre, mientras que los siguientes se estrenarán uno por semana hasta completar la temporada el 6 de diciembre.

El último episodio tendrá un lanzamiento especial en cines el 12 de marzo de 2027, una decisión que ha generado expectativa entre quienes han seguido la producción desde sus primeras temporadas.Jonathan Roumie habla sobre interpretar la crucifixión de Jesús

Para Jonathan Roumie, actor que interpreta a Jesús en The Chosen, grabar estas escenas no fue una experiencia sencilla.

The Chosen Prime Video

El protagonista ha contado que representar la Pasión y la crucifixión tuvo un impacto personal que todavía recuerda. Durante una entrevista con EWTN News realizada en febrero, el actor habló de lo complicado que fue interpretar uno de los momentos más importantes de la historia que cuenta la serie.

Roumie reconoció que incluso después de terminar el rodaje, la experiencia continuó afectándolo emocionalmente. Recordó que en los meses posteriores, cuando asistía a misa, llegaba a emocionarse hasta las lágrimas al pensar en lo que había vivido durante la producción.

Para el actor, interpretar a Jesús durante la Pasión significó acercarse, aunque fuera de manera mínima, al sufrimiento que representa este episodio de la historia cristiana.

Sus palabras han hecho que los seguidores de la serie miren con todavía más interés el nuevo tráiler, pues saben que la temporada mostrará una etapa que el elenco y el equipo vivieron de una forma particularmente intensa.

La crucifixión de 'The Chosen' se grabó en Italia

Las escenas de la crucifixión fueron filmadas durante tres semanas en Matera, Italia, en junio de 2025.

El proceso tampoco fue fácil para el equipo de producción. Dallas Jenkins, creador, guionista y director de The Chosen, describió ese periodo como uno de los momentos más exigentes de todo el rodaje.

The Chosen Prime Video

La grabación requirió un esfuerzo especial por parte de los actores y del equipo, debido a la importancia de las escenas que estaban recreando.

Ahora, con el lanzamiento del tráiler, los espectadores finalmente pudieron conocer un pequeño adelanto de ese trabajo.

Pero la sexta temporada no será la única novedad relacionada con The Chosen. Antes de su estreno, 5&2 Studios y Capitol Christian Music Group preparan un nuevo álbum inspirado en la serie.

El primer sencillo será "All I Need Is You", interpretado por el cantante country Tyler Hubbard, y llegará el 7 de agosto.

Hubbard, quien ha contado que ve The Chosen junto a su esposa y sus tres hijos, aseguró que participar en el proyecto fue algo especial para él. La canción, explicó, representa una necesidad de Jesús con la que muchas personas pueden sentirse identificadas.

Mientras llega la sexta temporada, el tráiler ya dejó una pregunta entre los fans: ¿cómo será la representación de la crucifixión de Cristo y qué impacto tendrá en la historia de The Chosen?

La respuesta comenzará a conocerse el 15 de noviembre, cuando la serie regrese con sus primeros tres episodios a Prime Video.