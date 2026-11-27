La gira de Cazzu por España ha estado acompañada de estrenos musicales, conciertos con entradas agotadas y momentos que sus seguidores han compartido en redes sociales.

Sin embargo, durante su segunda presentación en Madrid, una elección de vestuario llamó la atención del público.

La cantante argentina apareció sobre el escenario con un conjunto plateado que algunos fans reconocieron de inmediato.

Cazzu recuperó durante su concierto en Madrid el vestido que utilizó en los Latin Grammy 2022. IG cazzu

Cazzu muestra el vestido que utilizó cuando era pareja de Christian Nodal

El jueves 26 de noviembre, Cazzu ofreció su segundo concierto en Madrid como parte de la gira Latinaje. La presentación incluyó el estreno en vivo de “Por Este Amor”, una de las novedades musicales que acompañan el lanzamiento de la edición Deluxe de su álbum.

Para esa noche, Julieta Cazzuchelli recuperó una prenda de su guardarropa que ya había utilizado en un evento de alcance internacional. Se trata del vestido plateado con el que asistió a la ceremonia de los Latin Grammy 2022, cuando mantenía una relación con Christian Nodal.

Aunque la base del atuendo es la misma, la intérprete realizó modificaciones en los accesorios para incorporarlo a su espectáculo. Las diferencias se aprecian al comparar las fotografías de ambas apariciones, sobre todo en las prendas negras que complementan el diseño.

Entre los cambios que presentó el vestuario de Cazzu en Madrid destacan los siguientes.

Conservó el corsé plateado de acabado metálico.

Mantuvo la falda corta con drapeado y una extensión lateral.

Incorporó mangas largas de encaje negro que cubren también sus manos.

Añadió medias con motivos florales.

Sustituyó las botas altas de su aparición en los premios por zapatillas negras abiertas.

La recuperación del conjunto provocó que algunos seguidores compartieran fotografías de los dos momentos. Mientras unos destacaron las modificaciones estéticas, otros relacionaron la elección del vestido con la trayectoria personal de la cantante después de su separación del intérprete mexicano.

Entre las interpretaciones que surgieron en redes sociales se encuentra la posibilidad de que Cazzu buscara darle un significado distinto a una prenda asociada con su antigua relación. Sin embargo, la artista no ha confirmado que su decisión forme parte de un mensaje dirigido a Nodal.

Cazzu transformó su vestido de los Latin Grammy 2022 con mangas y medias de encaje negro. X @fashioneilish

Qué ocurrió cuando Cazzu y Christian Nodal asistieron a los Latin Grammy 2022

Para entender por qué el vestido despertó tantas comparaciones, es necesario regresar a noviembre de 2022, cuando la pareja asistió a la entrega de los Latin Grammy en Las Vegas, pocos meses después de que su romance se hiciera público.

En aquel momento, los cantantes todavía se encontraban en los primeros meses de su relación. Habían sido captados juntos desde junio de ese año, después de que el representante del regional mexicano terminara su compromiso con la cantante y actriz Belinda.

La ceremonia también representó una noche importante en la carrera de Nodal, quien recibió el reconocimiento al mejor álbum de música ranchera y mariachi por Forajido, un EP que formaba parte de una nueva etapa dentro de su trayectoria discográfica.

Durante su discurso de agradecimiento, el cantante dedicó unas palabras a su entonces pareja, además de reconocer el apoyo de sus seguidores, colaboradores y la compañía discográfica con la que había trabajado para desarrollar aquella producción.

“A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”, expresó Christian Nodal frente a los asistentes de la ceremonia.

Las fotografías de aquella noche documentaron uno de los momentos públicos más recordados de su noviazgo. En ellas quedó registrado el diseño metálico que la rapera argentina decidió incorporar nuevamente a su vestuario, esta vez como protagonista de su propio espectáculo musical.

Christian Nodal dedicó a Cazzu su premio al mejor álbum de música ranchera y mariachi en los Latin Grammy 2022. Grosby Group

Cazzu presenta nueva música durante su gira por España

La presentación del 26 de noviembre también estuvo marcada por la llegada de Latinaje Deluxe, una nueva edición del proyecto musical con el que Cazzu ha explorado géneros distintos al trap, estilo que impulsó buena parte de su carrera artística.

Acompañada por una banda integrada por 13 músicos, la intérprete presentó un espectáculo que combinó elementos del tango, la salsa, el flamenco y la cumbia, además de baladas y boleros que forman parte de su propuesta musical actual.

El repertorio también reservó espacio para canciones de etapas anteriores, entre ellas “Mucha data”, “Bounce” y “Chapiadora”. A estos temas se sumó “Inti”, composición vinculada con su faceta como madre y dedicada a la hija que tuvo con Christian Nodal.

La visita de Cazzu en España contempla cuatro conciertos distribuidos entre Madrid y Barcelona. La demanda de boletos llevó a que se incorporaran presentaciones adicionales a las fechas anunciadas inicialmente para el público español.

Tras concluir sus dos actuaciones en la capital española, la argentina se trasladará a Barcelona, donde tiene programados conciertos los días 29 y 30 de noviembre de 2026 en la sala Razzmatazz.