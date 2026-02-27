Revelan primer tráiler de la película "Risa y la cabina del viento": Cazzu y Babasónicos juntos

La carrera de Cazzu no se detiene. Mientras su vida personal sigue bajo el ojo del huracán tras su mediática ruptura con Christian Nodal, la artista argentina apuesta por un nuevo capítulo en su vida profesional, apostando por el cine. El primer tráiler de “Risa y la cabina del viento” finalmente fue revelado y confirma que la llamada “Nena Trampa” está lista para conquistar la pantalla grande.

El tráiler, que comenzó a viralizarse en plataformas digitales, deja ver una historia cargada de sensibilidad, fantasía y drama, donde la música de Babasónicos aporta una atmósfera envolvente que potencia cada escena.

De reina del trap al cine

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, es una de las figuras más influyentes del trap latino. Originaria de Argentina, consolidó su carrera con letras intensas, estética oscura y una identidad fuerte dentro del género urbano. Sin embargo, su nombre también ha estado ligado en meses recientes a titulares sobre su separación de Christian Nodal, situación que desató una tormenta mediática en América Latina.

Lejos de frenar su crecimiento, la cantante decidió enfocarse en nuevos retos. A inicios de 2025 comenzaron a circular imágenes que la mostraban en un set cinematográfico. Meses después se confirmó oficialmente su participación en “Risa y la cabina del viento”, una producción que ya venía generando conversación tras obtener el premio a Mejor Largometraje en la edición 40 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

¿De qué trata “Risa y la cabina del viento”?

La película presenta la historia de Risa, una niña de 10 años que pierde a su padre en un incendio. En medio del duelo, descubre que puede comunicarse con los muertos a través de una cabina telefónica fuera de servicio. Pero existe una condición: para poder hablar con su papá, deberá ayudar a otras almas a resolver asuntos pendientes.

En ese recorrido aparece Sara, personaje interpretado por Cazzu, quien acompaña a la pequeña protagonista en un viaje emocional lleno de encuentros sobrenaturales y aprendizajes sobre la pérdida, la memoria y el amor.

El tráiler muestra imágenes de una atmósfera casi onírica con escenarios nocturnos, luces tenues y una sensación constante de misterio. La presencia musical de Babasónicos intensifica el tono introspectivo y aporta un sello alternativo que ha sido celebrado por los fans de la banda.

Un elenco de peso

Cazzu no está sola en esta aventura cinematográfica. Comparte créditos con reconocidos actores argentinos como Diego Peretti, Joaquín Furriel, Elena Romero y Silvina Sabater. El resultado es una combinación entre experiencia actoral y frescura interpretativa.

La dirección de Juan Cabral apuesta por una narrativa emotiva y visualmente cuidada, algo que ya había sido reconocido por la crítica especializada antes del estreno comercial.

Cazzu habla de su debut en el cine

Durante la promoción del filme, Cazzu habló abiertamente sobre el reto que significó actuar por primera vez. La cantante confesó que siempre sintió cierta timidez ante la idea de interpretar un papel, pero encontró en Sara un personaje que parecía hecho a su medida.

Según explicó, la propuesta llegó en el momento indicado y la conexión con el personaje fue inmediata. Esa identificación fue clave para que aceptara el proyecto y se aventurara fuera de su zona de confort musical.

¿Cuándo se estrena "Risa y la cabina del viento"?

"Risa y la cabina del viento” será proyectada este fin de semana en La Fiesta del Cine 2026, generando una nueva ola de expectativa entre seguidores de Cazzu y amantes del cine latinoamericano. Además, se anticipa que la cinta llegue a Netflix más adelante este año, lo que ampliaría su alcance internacional.

El lanzamiento del primer tráiler confirma que Cazzu está decidida a diversificar su carrera y demostrar que su talento no se limita a los escenarios musicales. Entre la polémica y el aplauso, la artista argentina parece tener claro su rumbo: evolucionar.

