Stella emociona a su padre Paul McCartney con mensaje en Semana de la Moda de París | VIDEO 

La nueva colección otoño/invierno 2026 de Stella McCartney fue presentada en el marco de la Paris Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda a nivel mundial.

La diseñadora británica apostó por una propuesta inspirada en la estética ecuestre, donde predominan siluetas estructuradas, abrigos elegantes y prendas que evocan la funcionalidad y el estilo de la equitación, pero reinterpretadas con el sello contemporáneo que caracteriza a su marca.

Las piezas destacaron por el uso de materiales sostenibles, una filosofía que McCartney ha defendido desde que fundó su firma de moda en 2001. A lo largo de los años, su marca se ha distinguido por evitar el uso de pieles animales, convirtiéndose en un referente de la moda ética dentro de la industria del lujo.

El gesto que hizo sonreír a Paul McCartney

Cuando parecía que el desfile había terminado, Stella McCartney salió a saludar al público con un detalle que no pasó desapercibido.

La diseñadora llevaba puesta una camiseta blanca con la frase “My dad is a superstar” (“Mi papá es una superestrella”), un mensaje claramente dirigido a su padre, Paul McCartney.

El gesto desató aplausos y risas entre los asistentes. Desde la primera fila, el legendario músico no pudo ocultar su emoción. Con una sonrisa evidente, levantó su teléfono para grabar el momento mientras observaba a su hija en la pasarela.

Las imágenes del instante rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la complicidad y el cariño entre padre e hija.

Una primera fila llena de celebridades

El desfile también contó con una primera fila llena de figuras influyentes. Junto a Paul McCartney se encontraba su esposa, Nancy Shevell, quien observó el show con evidente orgullo.

En el mismo sector también estaban presentes la icónica presentadora estadounidense Oprah Winfrey y la periodista Gayle King, amigas cercanas que acudieron a apoyar la nueva colección de Stella.

El ambiente relajado y festivo del evento contrastó con la emoción del momento final, que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la semana de la moda.

¿Quién es Stella McCartney?

Stella McCartney es una de las diseñadoras más influyentes del panorama actual de la moda. Nació en 1971 en Londres y es hija del músico Paul McCartney y de la fotógrafa y activista Linda McCartney.

Desde joven mostró interés por el diseño. Estudió en el prestigioso Central Saint Martins, una de las escuelas de moda más reconocidas del mundo. Su carrera despegó rápidamente cuando fue nombrada directora creativa de Chloé en la década de los noventa.

En 2001 lanzó su propia firma, Stella McCartney, que desde entonces se ha consolidado como una marca de lujo comprometida con la sostenibilidad y el respeto por los animales.

A lo largo de su trayectoria, la diseñadora ha demostrado que es posible combinar innovación, glamour y responsabilidad ambiental dentro de una industria históricamente asociada al uso de pieles y materiales de origen animal.

Una relación cercana con Paul McCartney

La relación entre Stella McCartney y su padre, Paul McCartney, siempre ha sido cercana. Ambos comparten intereses como el activismo por los derechos de los animales, la promoción de dietas vegetarianas.

El músico, reconocido mundialmente por su trabajo en The Beatles y por su exitosa carrera como solista, ha sido un constante apoyo en la vida de Stella, asistiendo frecuentemente a sus desfiles y eventos importantes.

Por ello, el gesto de la diseñadora en la pasarela no solo fue un momento divertido, sino también una muestra pública de afecto y admiración.

Paul McCartney

En un evento lleno de glamour, celebridades y creatividad, el simple mensaje de una camiseta logró robarse el espectáculo y recordar que, incluso en el universo de la alta moda, los vínculos familiares siguen siendo protagonistas.

