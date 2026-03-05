'The Boys' presenta el tráiler de su última temporada: así será el final de la serie

The Boys se prepara para despedirse. Prime Video presentó el tráiler de la temporada final de la serie, confirmando que la historia que mezcla superhéroes con antihéroes llegará a su cierre muy pronto. El avance funciona como una señal clara de que el enfrentamiento que se ha construido durante años está por llegar a su punto más intenso dentro del universo creado por la plataforma.

Durante sus temporadas anteriores, la producción se volvió una de las más comentadas del streaming por su forma distinta de retratar a los superhéroes. En lugar de mostrar figuras perfectas, la serie presenta personajes con ambición, violencia y poder desmedido. Ahora, con la última temporada en camino, todo apunta a que las tensiones entre los diferentes bandos llegarán a su momento más decisivo.

¿Cuándo llegará la temporada 5 de The Boys a Prime Video?

Lo que revela el tráiler de The Boys

La historia retoma los acontecimientos ocurridos al final de la cuarta temporada, donde el panorama para los protagonistas no es nada alentador. En ese punto del relato, el poder de Homelander ha crecido hasta colocarlo prácticamente como una figura dominante en el mundo.

El personaje se encuentra en una posición privilegiada, actuando como una especie de gobernante con enorme influencia. Al mismo tiempo, la imagen pública que durante años construyó Vought ya no tiene el mismo peso que antes, mientras que un grupo de superhéroes radicalizados respalda los planes de Homelander contra quienes no tienen poderes.

Esto ha provocado un escenario aún más peligroso dentro de la historia. El conflicto entre quienes poseen habilidades y quienes no las tienen ha escalado a un nivel donde la violencia parece inevitable.

Billy Butcher y el conflicto que amenaza con escalar

Mientras Homelander fortalece su posición, otro personaje clave también atraviesa un momento complicado. Billy Butcher continúa enfrentando consecuencias importantes debido a un extraño simbionte asesino que ahora se encuentra en su cuerpo.

Su objetivo ahora parece dirigirse hacia una guerra contra los superhéroes. Este escenario provoca que ambos lados del conflicto estén dominados por posturas extremas. Aquellos personajes que intentaban mantener cierta moderación han tenido que esconderse, separarse o incluso han sido capturados para protegerse.

A pesar de todo ese caos, los integrantes de The Boys vuelven a reunirse. El grupo parece decidido a terminar la pelea sin importar las consecuencias, utilizando cualquier método que consideren necesario para enfrentarse a sus enemigos.

El universo de The Boys seguirá creciendo

Aunque esta temporada será el final de la serie principal, Prime Video no planea dejar atrás el universo que se ha construido alrededor de esta historia. La plataforma ya ha comenzado a desarrollar otros proyectos que expanden el mismo mundo.

Uno de los ejemplos es Gen V, serie que debutó como un spin-off y que fue bien recibida por los seguidores de la franquicia. Su primera temporada logró ampliar el tono y la narrativa del universo de The Boys al enfocarse en nuevos personajes y en una historia que se desarrolla dentro de una universidad para jóvenes con poderes.

La segunda temporada de Gen V, sin embargo, se percibió más como una especie de continuación o epílogo de la cuarta temporada de The Boys. Aun así, el desarrollo de su trama ayudó a explicar un elemento clave dentro del universo de la serie: el origen del suero que puede matar a los superhéroes.

Además de esta producción, Prime Video tiene otros proyectos en desarrollo relacionados con la franquicia. Uno de ellos es Vought Rising, una serie precuela que explorará una etapa anterior en la historia de Vought y que estará centrada en el personaje Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles.

También se confirmó en 2023 la preparación de otro spin-off ambientado en México. Hasta ahora, la plataforma no ha revelado su título ni detalles sobre su trama, pero se espera que forme parte del mismo universo narrativo.

Fecha de estreno de la temporada final

Los seguidores de la serie ya tienen marcada una fecha en el calendario. La temporada final de The Boys llegará al catálogo de Prime Video el próximo 8 de abril.

Con este lanzamiento, la producción comenzará a cerrar la historia que durante años ha mostrado una visión distinta del mundo de los superhéroes.

