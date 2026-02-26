Cazzu vs Nodal: abuelita de la cantante rompe el silencio y defiende a su nieta

El nombre de Cazzu volvió a ser tendencia tras el revuelo generado por la canción Rosita, tema en el que Rauw Alejandro hace referencias que muchos interpretaron como alusiones a la vida personal de Christian Nodal.

Aunque ni Cazzu ni Nodal han protagonizado un enfrentamiento directo reciente, el contexto sentimental que los une ha provocado que cualquier mención indirecta detone especulaciones.

En redes sociales, usuarios debatieron si la letra del tema reavivaba tensiones o simplemente formaba parte de la narrativa artística. En ese escenario de comentarios divididos, la familia de la trapera argentina decidió no quedarse al margen.

Doña Mery habla desde Jujuy

Fue en una entrevista con un medio local de San Pedro de Jujuy donde Doña Mery, abuela de Cazzu, rompió el silencio.

Lejos de entrar en confrontaciones o alimentar la controversia, la mujer optó por enfocarse en el orgullo que siente por su nieta. Con palabras sencillas pero firmes, describió a la cantante como una persona responsable y dedicada.

“Lo vivo con mucho orgullo”, expresó al referirse al crecimiento profesional de la artista, quien regresará a su tierra natal en septiembre como parte de su gira “Latinaje”.

La abuela resaltó que el éxito de su nieta no es casualidad, sino fruto de disciplina y trabajo constante. Para ella, más allá de la fama internacional, Cazzu sigue siendo “su nena”.

El regreso a casa y el vínculo familiar

Cazzu tiene programado un concierto en Jujuy, la provincia argentina que la vio nacer. El evento ha generado gran expectativa entre sus seguidores locales, pues representa un retorno simbólico a sus raíces.

Doña Mery confesó que, aunque le gustaría acompañarla en el escenario, debe permanecer en casa cuidando a su bisnieta Inti.

La abuela dejó entrever la cercanía que mantiene con la pequeña, fruto de la relación entre Cazzu y Nodal. Cuando le preguntaron si la niña mostraba inclinación musical, respondió con ternura que no, descartando que por ahora siga los pasos artísticos de sus padres.

Una carta que conmovió a todos

No es la primera vez que Doña Mery expresa públicamente su amor por Cazzu. En mayo de 2025, durante la participación de la cantante en el programa La Peña de Morfi, se leyó una carta escrita por su abuela que la hizo llorar en pleno estudio.

En aquella ocasión, Mery recordó la infancia de Julieta Cazzucheli y reveló que fue ella quien le regaló su primer diario íntimo, objeto que sembró su pasión por la escritura.

La carta destacaba no solo el talento musical de Cazzu, sino también su calidad humana y su rol como madre. Ese gesto reforzó la imagen de una familia unida frente a cualquier adversidad mediática.

Orgullo y respaldo en medio de la tormenta

En lugar de entrar al terreno del enfrentamiento, Doña Mery eligió el camino del respaldo familiar. Su mensaje no fue confrontativo, sino protector.

Al declararse orgullosa de su nieta, dejó claro que, más allá de la polémica, la familia permanece firme. Además, recordó que en cada concierto Cazzu le dedica una canción especial: Piénsame, uno de sus temas favoritos.

Ese gesto constante simboliza la conexión emocional que mantiene con su abuela, incluso en los escenarios más grandes.

Una historia que va más allá del escándalo

Mientras el debate continúa, el pronunciamiento de la abuela de Cazzu añade un matiz distinto a la narrativa, el de la familia que respalda.

En medio de rumores, canciones y debates en redes, Doña Mery envió un mensaje claro con el orgullo y el amor prevalecen sobre la polémica.

Por ahora, la historia entre Cazzu y Nodal sigue siendo tema de conversación. Pero desde Jujuy, una voz serena recordó que detrás del espectáculo hay lazos familiares que permanecen intactos.

