Caso Jeffrey Epstein tendrá una serie y será protagonizada por Laura Dern

La protagonista de Parque Jurásico, Laura Dern, protagonizará una serie sobre la investigación periodística del caso Jeffrey Epstein.

Dern encarnará a Julie K. Brown, periodista del Miami Herald, cuya investigación fue fundamental para reabrir el caso contra el magnate estadounidense que se volvió mundialmente conocido no por sus negocios, sino por una serie de escándalos relacionados con abuso sexual y trata de menores.

La miniserie estará basada en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, escrito por la propia periodista a la que dará vida la actriz Laura Dern.

Serie del Caso Jeffrey Epstein

Laura Dern protagonizará una serie sobre el caso Jeffrey Epstein. Image Press Agency

La descripción oficial de la serie, Sony Pictures Television la presenta como “un relato explosivo de una reportera de investigación que expone el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales”.

Basándose en la experiencia de Brown como periodista pionera del Miami Herald, tanto el libro como la miniserie siguen su incasable investigación de varios años que identificó a 80 víctimas, convenció a superviviente clave para que testificaran y condujo a las detenciones de Epstein y Ghislaine Maxwel”, señala el avance.

Cabe destacar que, además de protagonista, Dern también será productora ejecutiva, junto a Adam McKay, director conocido por títulos como La gran apuesta o El vicio del poder.

En tanto, la guionista Sharon Hoffman es la que estará encargada de adaptar el libro para la pantalla y ejercerá de productora y coproductora juntao a Eileen Myers.

De concretarse, esta sería la primera seire de ficción sobre el caso Epstein, pues hasta ahora solo se había abordado el caso Epstein en documentales.

¿Qué saber sobre el caso Epstein?

Laura Dern protagonizará una serie sobre el caso Jeffrey Epstein. Bihlmayerfotografie

Nació en 1953 en Nueva York y durante años construyó una imagen de hombre rico y bien conectado, relacionándose con políticos, empresarios y celebridades influyentes. Sin embargo, detrás de esa fachada, las autoridades descubrieron que operaba una red en la que explotaba sexualmente a adolescentes, muchas de ellas menores de edad.

En 2008 ya había sido condenado en Florida por delitos relacionados con prostitución de menores, pero recibió una sentencia muy polémica por ser considerada demasiado indulgente. Años después, en 2019, fue arrestado nuevamente por cargos federales mucho más graves, incluyendo tráfico sexual de menores.

Poco tiempo después de su arresto en 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en una cárcel de Nueva York. Oficialmente, su muerte fue determinada como suicidio, pero el caso generó muchas dudas y teorías debido a fallas en la vigilancia y a la cantidad de personas poderosas con las que tenía vínculos.

El caso de Epstein destapó una red más amplia de abuso y llevó a investigaciones sobre sus colaboradores, como Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por ayudarlo a reclutar y abusar de menores. Su historia sigue siendo uno de los escándalos más impactantes y controvertidos de las últimas décadas.

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