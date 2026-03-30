Abraham Cherem Kanan: así recibió Curvy la noticia de la muerte de su papá en La Casa de los Famosos

Abraham Cherem Kanan, papá de Curvy Zelma, murió la mañana de este lunes mientras que la creadora de contenido se encontraba aislada en La Casa de los Famosos Telemundo. Por ello, fue llamada al confesionario en donde le informaron sobre la triste noticia.

En redes sociales fue filtrado el momento en que Curvy salió del confesionario y le dijo a su compañera de cuarto, Laura Zapata, sobre lo que le habían informado, momento en que soltó el llanto y reveló la causa de muerte de su padre.

Curvy recibe notica sobre la muerte de su papá, Abraham Cherem Kanan

Curvy recibe noticia de la muerte de su padre. Especial

En el video que fue retomado del 24/7 del reality, se observa a Curvy destrozada y llorando, abrazando a la actriz Laura Zapata, mientras recuerda cómo fueron los últimos momentos de su padre.

De acuerdo con la también conductora, el señor Abraham Cherem Kanan falleció a los 72 años tras complicaciones en su salud que venía acarreando desde hace varios años.

Entre lágrimas, Curvy detalló que su padre murió de un infarto la mañana de este 30 de marzo de 2026, aunque dijo destrozada que esta no fue la única razón detrás del fallecimiento de su progenitor.

Se fue sin pierna, se fue, le dio un infarto hoy”, dijo en medio del llanto.

En tanto, sin ahondar mucho en el tema, agregó que ‘se lo llevaron las drogas y el alcohol’.

Mientras Laura Zapata la consolaba, Curvy le pidió hacer un rezo, en tanto que la actriz mexicana la invitó a agradecer por todo lo que su padre le dio en vida, independientemente de la relación alejada que tuvieron.

Perdónalo, perdónate, recuerda los bellos momentos que pasaste con él, recuerda lo lindo de él. Despídelo con todo tu amor, con todo tu cariño, con todo tu corazón, despídelo mi vida. Dile cuánto lo quisiste, dale las gracias porque te dio la vida, porque estuvo contigo el tiempo que haya sido”, le dijo.

¿Abandonará La Casa de los Famosos?

Curvy recibe noticia de la muerte de su padre. Especial

Tras el fallecimiento de Abraham Cherem Kanan, fanáticos y seguidores se preguntan si Curvy Zelma saldrá de La Casa de los Famosos.

En redes sociales sus fans están pidiendo que la producción se pronuncie al respecto para saber si saldrá del reality show, aunque, por lo que se sabe de este tipo de programas, el participante tiene la decisión final: salir para despedir a su ser querido y quedar eliminado, o permanecer en la competencia tras recibir apoyo psicológico.

Por lo anterior, la decisión recaería completamente en Curvy, quien se sabe que es muy apegada a su familia, por lo que su salida podría ser inminente.

Cabe destacar que Curvy Zelma se encuentra en la placa de nominados y la gala de expulsión se realiza la noche de este lunes.

Opiniones divididas

Mientras algunos usuarios han pedido que respeten los votos de la eliminación para el día de hoy, otros señalan que la que debe salir es Curvy para que esté con su familia.

Entre las opiniones se lee:

Se va Curvy por la muerte de su papá.

Lamentable lo del papá de Curvy , pero no justifiquen su salida con esto.

Dejen salir a Curvy y estar con sus familiares, como corresponde.

Que se vaya Curvy para que esté con su familia.

Mi pésame para Curvy .

*mvg*