Muere el papá de Curvy Zelma mientras ella está aislada en La Casa de los Famosos

Abraham Cherem Kanan, papá de Curvy Zelma, quien actualmente está aislada en La Casa de los Famosos Telemundo, falleció la mañana de este lunes 30 de marzo del 2026.

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol, cuando le dieron el pésame a la chef Linda Cherem, quien es hermana de Curvy y es colaboradora del matutino desde hace algunos días.

Tenemos una muy lamentable noticia, y es que queremos abrazar, enviar todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame para nuestra querida Linda Cherem, por el sensible fallecimeinto de su padre el señor Abraham Cherem Kanan. Descanse en paz”, señaló Joana Vega-Biestro.

En tanto que Ana María Alvarado señaló:

Sabes que te queremos mucho. Se acaba de reintegrar al equipo de ‘Sale el Sol’, es una chef maravillosa. A su hermana Curvy también que no sé si le informarán, está adentro de un reality”.

¿De qué murió el papá de Curvy Zelma?

Muere papá de Curvy Zelma. Especial

Hasta ahora no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento del señor Abraham Cherem Kanan.

Lo que se sabe es que, en 2022, el papá de Curvy Zelma había perdido una pierda, derivado de una trombosis, según lo que compartió la creadora de contenido con sus seguidores en redes sociales.

En ese año, Curvy aprovechó el momento y reveló que no tenía una buena relación con su padre, pero el hecho de su enfermedad los uniría más.

Trasciende que la relación de la también conductora con sus papás no es cercana, debido a que durante su infancia sufrieron ausencias y tuvieron que enfrentar las adicciones de ambos, por lo que ella y sus hermanas quedaron al cuidado de su hermano menor.

¿Quién es Curvy Zelma?

Muere papá de Curvy Zelma. Especial

Curvy Zelma es una influencer, conductora y creadora de contenido mexicana que se ha vuelto conocida principalmente en redes sociales por su estilo auténtico, sentido del humor y por promover el amor propio y la aceptación corporal. Su nombre real es Zelma Cherem, y comenzó ganando popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido sobre moda, belleza, estilo de vida y reflexiones personales.

Uno de los rasgos que más la distingue es su enfoque en el movimiento “body positive”, es decir, la idea de aceptar y celebrar todos los tipos de cuerpo sin ajustarse a estándares tradicionales de belleza. A través de sus publicaciones, Curvy Zelma habla abiertamente sobre autoestima, inseguridades y experiencias personales, lo que ha conectado mucho con su audiencia, especialmente con mujeres jóvenes.

Además de su presencia digital, ha participado en televisión como conductora en programas de entretenimiento y moda en México, lo que ha ayudado a ampliar su alcance fuera de redes sociales. También ha colaborado con distintas marcas y campañas, convirtiéndose en una figura relevante dentro del mundo del marketing de influencers en el país.

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