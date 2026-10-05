¿La Casa de los Famosos México All Stars? Galilea Montijo confirma quinta temporada en 2027

La Casa de los Famosos México 2027 fue confirmada por Galilea Montijo durante la final de la cuarta temporada, en donde se consagró Mariana Ochoa como ganadora. Tras ello, tomó fuerza la duda sobre si la siguiente edición será una versión All Stars, algo que ya quedó aclarado por la conductora en el programa Hoy.

En la despedida de la última gala, Galilea Montijo sorprendió al confirmar que el reality regresará en 2027 con una nueva edición. La conductora recibió la noticia prácticamente en vivo, cuando le indicaron desde el apuntador que oficialmente habría una nueva temporada.

Oficialmente los esperamos en la temporada 2027”, se anunció durante la gala, provocando la sorpresa de Galilea, quien reaccionó con un “¿qué?” antes de expresar su alegría por la continuidad del programa. La conductora también adelantó que esta nueva edición contará con “nuevas personalidades”.

En la gala no se anunciaron participantes, por lo que las especulaciones crecieron sobre una posible edición All Stars, con nombres como Wendy Guevara, Marie Claire Harp, Aarón Mercury y Mariana Echeverría.

Ante esos rumores, Montijo informó lo que sabe hasta ahora de la quinta temporada que se realizará el siguiente año.

Galilea Montijo desmiente “La Casa de los Famosos México All Stars”

Galilea Montijo confirma La Casa de los Famosos México 2027. @galileamontijo

Durante la emisión de Hoy, Galilea Montijo retomó el tema de la siguiente edición del reality y aclaró que no será una edición con exparticipantes.

La conductora hizo la precisión después de que Andrea Legarreta le preguntara directamente: “¿Será all stars o será...?”. Galilea respondió sin rodeos: “No, no, no, normal”, y posteriormente explicó que la próxima entrega tendrá “nuevos, diferentes” participantes.

En tanto, al público le advirtió que no se dejen llevar por todo lo que dicen y que la información oficial será dada a conocer después, cuando ya se tenga todo el planteamiento del formato para 2027.

Vi en las redes sociales que ya estaban anunciando a alguien la all stars. No, no se deje llevar por todo lo que dicen”, enfatizó.

Conductora aclara polémica de los porcentajes de la final

Galilea Montijo confirma La Casa de los Famosos México 2027. @galileamontijo

Tras la final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, las cifras de la votación generaron dudas entre los seguidores del reality, principalmente porque los porcentajes que aparecieron en pantalla inicialmente no sumaban 100%. Ante las críticas que surgieron en redes sociales, Galilea Montijo explicó qué había ocurrido con los números.

Durante Hoy, la conductora aclaró que los porcentajes que se mostraron en pantalla correspondían a la votación de los finalistas, pero todavía faltaba incluir una parte de los votos. Galilea explicó que ese porcentaje estaba relacionado con Ernesto Laguardia y Yahir, quienes habían sido eliminados previamente.

Las encuestas no eran los votos. Los votos al final los tiene la gente que se dedica, por supuesto, a hacer todo el conteo”, señaló la conductora al hablar de las cifras que provocaron cuestionamientos entre los espectadores.

Galilea también explicó que el porcentaje restante correspondía a los votos acumulados de Ernesto Laguardia y Yahir. “El 11% lo tenía dividido Ernesto y Yahir”, detalló, al referirse a la cifra que no había aparecido inicialmente en la gráfica de la votación.

La conductora reconoció que la situación generó comentarios y bromas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron las matemáticas de la producción.

Todo mundo decía: ‘no saben contar’”, comentó Galilea, antes de explicar que lo que faltaba era mostrar el porcentaje correspondiente a los dos participantes que ya habían salido de la competencia.

Posteriormente, una nueva gráfica mostró el porcentaje restante bajo el apartado de “otros”, con un 11.70%, con lo que las cifras finalmente completaron el 100%. De esta manera, Galilea buscó aclarar que la diferencia que los espectadores detectaron en la transmisión no significaba que los votos de la final estuvieran incompletos o que hubiera un porcentaje perdido.

De acuerdo con lo informado durante la emisión, la votación final superó los 43 millones de votos, una cifra que la producción destacó como un nuevo récord para el programa.

¿Qué hará Mariana Ochoa con el premio de La Casa de los Famosos?

Mariana Ochoa, cantante. @soymarianaochoa

Mariana Ochoa se coronó como ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, con un premio de 4 millones de pesos.

En conferencia de prensa, un día después de que terminó el reality, la cantante anunció lo que planea hacer con el premio y, en este sentido, enumeró tres objetivos principales:

Donación benéfica: Dar una porción a una casa hogar, una causa que apoya de forma constante.

Inversión musical: Destinar fondos para impulsar su carrera como cantante.

Nuevo hogar: Pagar el enganche para mudarse de su departamento actual a una casa con jardín junto a sus hijos.

Lo anterior, dijo, tras pagar los impuestos correspondientes ante el SAT, que le dejaría un total de alrededor de 3 millones 720 mil pesos.