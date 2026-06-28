¿Rhaenyra ganó la guerra? Qué significa su llegada al Trono de Hierro en 'La casa del dragón'

Advertencia: esta nota contiene spoilers del episodio 2 de la tercera temporada de House of the Dragon.

Rhaenyra Targaryen llegó al lugar que le fue prometido desde niña. Después de años de disputas, alianzas rotas, muertes familiares y una guerra que dividió a la casa más poderosa de Poniente, la reina logró entrar a Desembarco del Rey y sentarse en el Trono de Hierro; sin embargo, en House of the Dragon, llegar al trono no significa haber ganado la guerra.

De acuerdo con el calendario de HBO, la temporada 3 de House of the Dragon se estrenó el 21 de junio de 2026 y tendrá ocho episodios, con final previsto para el 9 de agosto. El capítulo 2 se emitió este domingo 28 de junio.

Rhanyera Targaryen llegó al Trono de Hierro en House of the Dragon HBO

Rhaenyra llega al Trono de Hierro, pero no como una reina victoriosa

La toma de Desembarco del Rey marca uno de los momentos más importantes de la Danza de los Dragones. Rhaenyra, apoyada por Daemon y por sus fuerzas, logra recuperar la capital y entrar a la Fortaleza Roja, el centro simbólico del poder en Poniente.

Pero la imagen de Rhaenyra frente al Trono de Hierro no es la de una victoria limpia. La reina llega después de pérdidas, traiciones y decisiones que la alejan cada vez más de la heredera que alguna vez quiso evitar la destrucción del reino.

El episodio muestra que la caída de Desembarco del Rey no ocurre únicamente por la fuerza militar. También es resultado del desgaste interno del bando Verde, de los pactos rotos y de una ciudad que ya no parece tener un control sólido.

House of the Dragon Especial

La entrada de Rhaenyra a la capital también viene acompañada de una decisión que cambia el tono de su reinado: la ejecución de Otto Hightower. El antiguo Mano del Rey, uno de los principales arquitectos del ascenso de Aegon II, muere frente a Alicent y Helaena. Con ese acto, Rhaenyra no solo castiga a uno de sus enemigos políticos; también rompe con una etapa anterior de la guerra.

¿Entonces Rhaenyra ya ganó la guerra?

No. Rhaenyra ganó una batalla política y simbólica, pero no la guerra.

Su llegada al Trono de Hierro le permite reclamar la legitimidad desde el lugar más importante del reino. Controlar Desembarco del Rey significa tener la capital, la Fortaleza Roja y el símbolo máximo de autoridad. Para cualquier aspirante a gobernar Poniente, eso importa.

Pero la Danza de los Dragones no se decide solo por quién se sienta en el trono. La guerra continúa porque Aegon II sigue siendo una figura de disputa, Aemond conserva poder militar y varios territorios aún pueden cambiar de lealtad. Además, los dragones siguen siendo armas vivas capaces de alterar cualquier equilibrio.

house of the dragon Captura de pantalla

El problema para Rhaenyra es que ahora deja de ser solamente la reina que reclama lo que le fue arrebatado. Desde este momento, también se convierte en la gobernante responsable de una ciudad fracturada, de una guerra costosa y de un pueblo que no necesariamente la reconoce como salvadora.

El Trono de Hierro también puede ser una trampa

En Game of Thrones y House of the Dragon, el Trono de Hierro nunca ha sido presentado como una recompensa sencilla. Es una prueba. Quien se sienta ahí hereda no solo el poder, sino también el odio acumulado, las deudas, el hambre, las alianzas forzadas y los enemigos que esperan el momento adecuado para atacar.

Para Rhaenyra, la llegada al trono puede convertirse en una trampa por varias razones. La primera es política: gobernar Desembarco del Rey implica demostrar autoridad ante una población que ha vivido bajo propaganda contra ella. Durante buena parte del conflicto, los Verdes la presentaron como una amenaza para el orden del reino.

La segunda es personal. Rhaenyra llega al trono después de perder demasiado. Su ascenso no está marcado por la esperanza, sino por el duelo. Eso puede endurecer sus decisiones y empujarla hacia un gobierno más severo.

La tercera es familiar. La guerra no enfrenta a casas lejanas, sino a una misma dinastía partida en dos. Cada movimiento de Rhaenyra contra los Verdes también es un golpe contra la sangre Targaryen.

¿Qué cambia para Alicent tras la llegada de Rhaenyra?

La toma de Desembarco del Rey también transforma el papel de Alicent Hightower. Durante temporadas, Alicent fue una de las figuras centrales del poder Verde. Pero el episodio la deja en una posición distinta: ya no controla la corte, ya no puede proteger a todos sus hijos y queda marcada por la ejecución de su padre.

La relación entre Alicent y Rhaenyra sigue siendo uno de los ejes emocionales de la serie. No son solo rivales políticas. Fueron amigas, se quisieron, se traicionaron y quedaron atrapadas en una guerra construida por hombres, herencias y miedos familiares.

Alicent Hightower KEVIN BAKER

Por eso, la llegada de Rhaenyra al Trono de Hierro no cierra la historia entre ambas. Al contrario, puede abrir una etapa más dolorosa. Alicent pudo haber entregado la ciudad con la esperanza de salvar lo que quedaba de su familia, pero la muerte de Otto cambia esa ecuación.

La reina que llega al trono ya no es la misma

Uno de los puntos más importantes del episodio es que Rhaenyra cumple su destino, pero lo hace transformada. Ya no es solo la joven heredera elegida por Viserys ni la madre que buscaba evitar una guerra abierta. Es una reina que ha aprendido que la legitimidad, por sí sola, no basta para conservar el poder.