Elijah Wood y Sarah Michelle Gellar se ríen de la muerte en Boda Sangrienta 2 

Su nombre alcanzó fama mundial hace exactamente 25 años cuando se le vio como Frodo Baggins en la primera entrega de la saga de El señor de los anillos. Desde ese momento, Elijah Wood se convirtió en todo un icono de una generación que pudo ver traducida la fantasía de J.R.R. Tolkien en la ficción. Ahora, el actor de 45 años está de nueva cuenta en la cartelera con Boda sangrienta 2, filme protagonizado por Samara Weaving en el que interpreta a una especie de abogado del diablo.

“Se sintió como un regalo. Me encantó la primera película, la vi en el cine y simplemente la amé. Me sorprendió muchísimo y me pareció súper divertida. Samara es una auténtica chica dura en esta película. El que cinco o seis años después nos ofrecieran participar en una secuela que honra la cinta con la visión de los directores Tyler y Matt, fue una propuesta emocionante”, comentó en entrevista con Excélsior Elijah Wood.

El actor estadunidense es una de las nuevas adquisiciones de lo que parece ser una franquicia de cine de terror y comedia negra. A él se unió Sarah Michelle Gellar, actriz que de igual manera marcó a una generación con su participación en la exitosa serie Buffy, la cazavampiros. Al igual que su colega, ella se suma al grupo de tipos poderosos que buscarán aniquilar, en una noche y a través de un juego de cacería, a Grace (Samara Weaving) y a su hermana Faith (Kathryn Newton).

“Siempre digo que es bueno ser malo, pero en cada aspecto Matt y Tyler crean un ambiente en el que uno realmente quiere estar. Es un trabajo colaborativo, amable, divertido y, cuando juntas a todos estos maravillosos actores, nos la pasamos bien. Así que lo único que nos detuvo durante el rodaje fue la risa que luego no podíamos evitar”, compartió Gellar.

Kara Wooten, Shawn Hatosy, David Cronenberg y Sarah Michelle Gellar son parte de la secuela de Boda Sangrienta. Searchlight Pictures

Bajo la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, la segunda entrega de Boda sangrienta arranca inmediatamente después del final de la primera película. Grace (Weaving), tras haberse deshecho de toda su familia política en su primera noche de bodas, automáticamente se convirtió en la heredera de una gran fortuna y ahora tiene que enfrentarse a otras familias de poder que se acaban de enterar de la hazaña. Es ahí donde entran en acción otros clanes multiculturales, entre ellos el conformado por Ursula Danforth (Sarah Michelle Gellar) y su hermano Titus (Shawn Hatosy), así como El abogado (Elijah Wood), quien se encargará de supervisar la cacería.

Es simplemente deliciosa la oportunidad que se nos da a los actores al podernos meter en situaciones que sólo son posibles en las películas. ¡Todo eso es genial! Ese vestuario que llevo en la secuencia final, el sombrero que uso con ese cabello… ¡fue increíble y divertido!”, apuntó Wood al hacer referencia a un traje negro con aspecto diabólico que porta su personaje.

Sobre trabajar con Bettinelli-Olpin y Gillett, directores que han consolidado su carrera en el género con cintas como Abigail o Scream VI, Wood destacó la facilidad con la que manejan la narrativa. “Estos chicos son increíblemente talentosos. Era fan de su trabajo antes de colaborar con ellos; me encanta lo que aportan sus películas, tienen un gran desarrollo de personajes y son muy fieles a ellos. Además, la forma en que juegan con el género es realmente única e ingeniosa”, añadió el actor.

Samara Weaving y Kathryn Newton son las actrices principales de esta comedia negra de horror. Searchlight Pictures

El peso de la fama

Tanto Elijah Wood como Sarah Michelle Gellar son conscientes de que arrastran millones de seguidores por El señor de los anillos y Buffy, la cazavampiros. Al preguntarles cómo se ven hoy en día, la gratitud fue el sentimiento imperante.

“Feliz y agradecida. Hemos tenido la suerte de tener éxito en una carrera que no sólo puede ser muy difícil, sino también muy efímera. Creo que ambos hemos tenido la suerte de seguir trabajando en esta industria y explorar diferentes caminos. Estamos disfrutando mucho del momento”, compartió Gellar, también recordada por Sé lo que hicieron el verano pasado o Juegos sexuales.

“Sí, estoy de acuerdo. No tengo mucho que añadir. Me siento afortunado de poder seguir trabajando y que todavía me apasione”, apuntó Wood.

Boda sangrienta 2, ya en cartelera, se rodó en Toronto, Canadá, de abril a junio de 2025 y complementa su reparto con David Cronenberg, Dan Beirne, Olivia Cheng, Anthony Hall, Nestor Carbonell, Varun Saranga y Maia Jae.

Juan Pablo Romero, Nestor Carbonell, Varun Saranga, Maša Lizdek, Shawn Hatosy, Samara Weaving, Nadeem Umar-Khitab, Sarah Michelle Gellar, Daniel Beirne, Kathryn Newton, Antony Hall y Olivia Cheng, el elenco de Boda Sangrienta 2 Pief Weyman

A 25 años de El señor de los anillos

Hace un cuarto de siglo, el director Peter Jackson estrenaba en cines El señor de los anillos: La comunidad del anillo. El filme fue un éxito rotundo: recaudó 897.1 millones de dólares a partir de un presupuesto de 93 millones y lanzó al estrellato a Elijah Wood, Andy Serkis, Ian McKellen, Orlando Bloom y Viggo Mortensen.

¡Se siente muy loco! No puedo creer que hayan pasado 25 años. ¡No parece que haya pasado tanto tiempo!, pero estoy agradecido y es un aniversario que nos emociona a todos. Espero que hagamos algo porque el 20 aniversario ya pasó y no pudimos organizar nada por la pandemia. Nos encantaría encontrar alguna manera de conmemorarlo oficialmente”, expresó Wood.

“Es algo de lo que estoy muy orgulloso y que sigue teniendo mucha repercusión en la gente, lo cual es muy bonito”, remató.