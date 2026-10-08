Carrie: Mike Flanagan adaptó a Stephen King para exorcizar estos viejos traumas de la infancia 

TORONTO.— Después de convertirse en la nueva sensación del género de terror gracias a películas como Oculus o series de televisión como La maldición de Hill House, el escritor, realizador y productor Mike Flanagan tomó uno de los riesgos más grandes de su aún joven carrera (tiene 48 años) con la adaptación de Carrie, la célebre novela de Stephen King, al formato de miniserie para la plataforma Prime Video, en donde sus ocho capítulos ya se pueden ver.

“En el fondo, Carrie es una historia sobre la tragedia que puede ocurrir cuando las personas eligen la crueldad en lugar de la bondad, y creo que eso es tan relevante hoy como siempre”, compartió el cineasta durante una entrevista en el marco del Festival de Toronto, en donde no sólo presentó los primeros dos capítulos del serial, sino que también introdujo en sociedad a sus protagonistas y estrellas de esta adaptación: Summer H. Howell, Alison Thornton y Samantha Sloyan.

El veredicto de la audiencia canadiense fue una estruendosa ovación en el teatro Royal Alexandra Theatre, un reconocimiento al que en los días posteriores se sumó la crítica especializada y el propio Stephen King, quien aplaudió el trabajo de Flanagan y elogió la adaptación a estos tiempos dominados por las redes sociales.

“La versión de Mike Flanagan es brillante. Lo que dice sobre las redes sociales es impactante y cierto”, escribió King en su cuenta de la red social Threads, en lo que claramente se lee como su bendición a esta nueva versión de su novela publicada en 1974 y que ha tenido varias adaptaciones tanto a la pantalla, siendo la más memorable la realizada por Brian De Palma en 1976.

Summer H. Howell interpreta a Carrie. Prime Video

“Es una película icónica, intocable, y mi enfoque fue no pisar para nada el camino que él trazó con esa película; siempre íbamos a hacer algo completamente nuevo con esos personajes. No estamos intentando superar ni reemplazar al clásico, sino emplear esos personajes de una forma inédita”, añadió el cineasta, quien en 2027 estrenará The Exorcist: Martyrs, secuela de la icónica película de William Friedkin que será producida por Blumhouse y estelarizada por Scarlett Johansson, Diane Lane, Laurence Fishburne, Chiwetel Ejiofor y John Leguizamo.

¿De dónde viene tu fascinación por este tipo de historias: misteriosas, oscuras e incluso sobrenaturales?

De niño el terror me daba mucho miedo, no podía con él. No lo soportaba, y todos mis amigos eran muy fans, así que me sentía muy excluido. De hecho, de niño le tenía miedo a todo: a otros niños, a los adultos, a las situaciones sociales. Pero cuando empecé a intentar ser lo bastante valiente para llegar al final de una película de terror sin taparme los ojos, o terminar un libro de miedo, me di cuenta de que poco a poco me estaba volviendo más valiente en la vida en general. Por eso amo el terror: porque te hace valiente.

¿Por qué crees que esta historia de Stephen King sigue siendo tan vigente en estos días?

Es una historia que fue escrita hace medio siglo, y el ambiente en las preparatorias ha cambiado por completo desde entonces, pero en el fondo es una historia sobre la tragedia que puede ocurrir cuando las personas eligen la crueldad en lugar de la bondad, y creo que eso es tan relevante hoy como siempre.

¿Cómo podrías definir la esencia de tu serie?

Es una historia sobre lo que tiene que soportar un corazón bondadoso en un mundo cruel. Y creo que hoy más que nunca hemos visto cómo esa crueldad, sobre todo amplificada por internet, por las redes sociales y por el anonimato que hay ahí, ha normalizado la violencia emocional. Creo que, de muchas maneras, todos estamos viviendo el desenlace trágico de eso. La crueldad le ha cambiado la cara al planeta, así que creo que esta historia siempre será relevante.

¿Qué hiciste para que resultara atractiva para los jóvenes, para las nuevas generaciones, para las plataformas?

Bueno, algo muy importante para mí era hablar de lo que significa ser joven hoy en día, que es algo que yo no conozco. Mi hijo mayor estaba por entrar a la prepa cuando empezamos a trabajar en esto, y yo tenía mucho miedo por él, pensando en las redes sociales, en internet, en la crueldad a la que iba a estar expuesto, en la amenaza de la violencia escolar, sobre todo en Estados Unidos, donde se ha normalizado por completo. Así que todo se volvió una cuestión de cómo representar con precisión lo que viven los adolescentes de hoy. Para eso llevamos adolescentes a nuestro cuarto de guionistas e involucramos mucho al elenco en la construcción de la narrativa y de los personajes. Fue fundamental. Creo que era necesario contar una historia sobre cómo la crueldad está afectando a los jóvenes de hoy.

Los capítulos ya están disponibles en la plataforma. Prime Video

Me parece un proyecto muy ambicioso y arriesgado por sus propios antecedentes: la novela de Stephen King y la película de Brian De Palma en los 70. ¿Cuál es la mejor manera de abordar este tipo de clásicos cuando buscas crear una nueva versión?

Creo que lo más importante es nunca abordarlo desde la idea de “yo puedo hacerlo mejor”. Nunca me he sentido así. Para bien o para mal, me he encontrado haciendo una secuela directa de El resplandor (Doctor sueño, 2019), una secuela directa de El exorcista (The Exorcist: Martyrs, por estrenarse en 2027), y ahora Carrie. Me he metido bajo la sombra de obras monumentales, pero ni una sola vez lo he hecho pensando que puedo hacerlo mejor. Siempre lo he abordado pensando que puedo hacerlo diferente.

¿Cómo disfrutas este momento de tu carrera? Cuando ya no eres un outsider de Hollywood sino un autor con todo el presupuesto que necesita.

MF: ¡Ah, qué interesante! Tienes razón, ya no lo soy, pero sigo sintiéndome así, aunque no sea cierto. Curiosamente no siento que pueda hacer lo que yo quiera; si fuera así, ya habría entregado La torre oscura. Todavía me siento como el joven cineasta independiente y me resulta interesante ver a estos cineastas más jóvenes que de verdad están abriendo camino y construyendo sus carreras desde cero, sólo con su creatividad, como Kane Parsons (Backrooms) y Curry Barker (Obsession) haciendo un trabajo increíble; es entonces que me doy cuenta de que ya estoy viejo, ¿sabes? Pero por suerte trato de seguir trabajando. Si acaso, me siento muy agradecido de poder seguir contando historias en esta industria, y espero no haber terminado todavía.

Carrie sufre de bullying escolar en su historia. Foto: Prime Video

Pues yo creo que no, porque en 2027 estrenarás la secuela de El exorcista...

Sí, viene muy pronto. Anoche estuve trabajando en ella, y mañana voy a seguir. Pero sí, El exorcista regresa. Algo que hago es encadenar proyectos para no entrar en pánico. Es un mecanismo de supervivencia.