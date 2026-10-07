La referencia a El Exorcista que aparece en la nueva serie de Carrie estrenada en Prime Video

El productor y director Mike Flanagan anticipó su próximo gran proyecto cinematográfico mediante un discreto 'easter egg' oculto en el segundo episodio de Carrie, la recién estrenada adaptación de Prime Video. La serie, basada en la icónica novela de Stephen King, incluyó una conexión directa con El Exorcista, el universo que Flanagan explorará el próximo año.

El realizador estadounidense aprovechó este lanzamiento televisivo para dejar una marca sobre su futuro en la gran pantalla. Conocido por su meticulosidad visual, el creador deslizó este guiño literario sin romper el tono opresivo que caracteriza a la plataforma de streaming y a la adaptación moderna del relato.

El guiño de Carrie a El Exorcista. Foto: Prime Video

La escena ocurre cuando el señor Morton, interpretado por Tim Bagley, guía a la protagonista Carrie White (a cargo de la actriz Summer H. Howell) por los pasillos de la biblioteca de la preparatoria. En el fondo de la toma, la cámara enfoca a un estudiante que lee con total atención la novela original de El Exorcista, escrita por William Peter Blatty.

Este detalle visual subraya la transición del creador entre dos de las franquicias más pesadas del terror literario y fílmico. El guiño funciona como puente promocional hacia The Exorcist: Martyrs, la cinta que llegará a las salas de cine el 12 de marzo de 2027 bajo su dirección.

Un nuevo rumbo para los exorcismos

La próxima entrega fílmica prescinde de los eventos narrados en las secuelas anteriores y plantea una historia original dentro de la misma mitología. La actriz Scarlett Johansson asume el rol principal de la película en el papel de Julie Miller, una detective de homicidios en la ciudad de Nueva York.

Esta investigadora enfrenta el desafío diario de criar a su hijo como madre soltera mientras resuelve crímenes atroces en las calles. El guion de la película explora el pasado turbulento de la agente policial, quien consolidó su prestigio profesional tras capturar al temible padre Sunday, encarnado por el actor John Leguizamo.

El creador de la serie de Carrie quiere hacer una trilogía. Foto: Prime Video

Este despiadado criminal ejecutaba a sus víctimas recreando escenas de martirios propios de los santos católicos, actos espeluznantes por los que terminó condenado a la inyección letal. La tranquilidad de la detective se quiebra años después cuando una serie de nuevos asesinatos sacude la metrópoli.

Un asesino imitador adopta el letal método del padre Sunday y comienza a acechar el entorno más cercano de la familia Miller. Este ataque directo detona una cacería contrarreloj para detener la matanza antes de que destruya la vida personal de la protagonista.

El terror de Stephen King en la era digital

Mientras llega el estreno fílmico, los espectadores ya disfrutan de los ocho episodios de Carrie en la plataforma digital. Esta nueva versión reimagina el clásico literario y traslada la tragedia de la joven a la época actual, enfocando el terror en las dinámicas modernas del ciberacoso escolar.

La oscura trama arranca tras la trágica muerte de Ralph, el padre de la protagonista. Este repentino suceso obliga a las autoridades estatales a intervenir y forzar a Margaret, la fanática y opresiva madre de la chica, a inscribir a su hija en una escuela pública tras años de encierro.

Carrie sufre de bullying escolar en su historia. Foto: Prime Video

El choque cultural de la protagonista con el mundo exterior la convierte de inmediato en el blanco perfecto para las burlas de sus compañeros. Los crueles ataques adolescentes escalan rápidamente en intensidad y violencia psicológica, empujando a la estudiante al límite de su resistencia emocional.

Toda esta ira acumulada detona los poderes telequinéticos que yacen inactivos en el interior de la adolescente. Esta incontrolable habilidad sobrenatural desatará el caos absoluto durante la esperada fiesta del baile de graduación, un evento escolar que terminará bañado en sangre.