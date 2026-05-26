Conciertos de Mon Laferte en México: fechas y todo lo que debes saber

Mon Laferte continúa consolidándose como una de las artistas latinoamericanas más icónicas de los últimos años y actualmente se presentará en México con su "Femme Fatale Tour", una gira con la que volverá a reencontrarse con miles de seguidores.

Una carrera que no ha dejado de crecer

Aunque hoy es reconocida internacionalmente, la artista comenzó su carrera en Chile bajo el nombre de Monserrat Bustamante, especialmente después de participar en el programa de talento “Rojo”, donde logró llamar la atención por su voz y presencia en el escenario.

Foto: Facebook Mon Laferte

Años después decidió iniciar una nueva etapa artística y adoptar el nombre de Mon Laferte, con el que comenzó a construir la carrera que la llevaría a convertirse en una de las voces femeninas más escuchadas de la música en español.

Su álbum “Desechable” marcó un momento importante en su trayectoria y desde entonces no ha dejado de sumar éxitos, reconocimientos y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Récords y reconocimiento internacional

Con el paso de los años, Mon Laferte se convirtió en una de las artistas chilenas más exitosas de la era digital. Además de sus millones de reproducciones y ventas, también logró convertirse en la cantante chilena con más nominaciones en una sola edición de los Latin Grammy, al recibir cinco nominaciones en 2017.

Además de la música, Mon Laferte también ha encontrado en el arte una forma de expresión personal. La cantante ha mostrado interés por la pintura, utilizando el arte como una manera de plasmar emociones y experiencias.

Foto: Facebook Mon Laferte

¿Cuándo serán los conciertos de Mon Laferte en México?

Durante mayo de 2026, la cantante chilena ofrecerá tres conciertos en el Palacio de los Deportes los días 29, 30 y 31 de mayo. Además, también llegará a Monterrey con una presentación programada para el 27 de mayo en el Auditorio Banamex.

El Palacio de los Deportes se ubica en Av. Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

La gira no solo contempla fechas en México, ya que la intérprete también llevará su música a distintas ciudades de Canadá y Estados Unidos.

Foto: Facebook Mon Laferte

Temas que podrían formar parte del setlist:

Durante sus conciertos en México, se espera que Mon Laferte interprete algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, entre las canciones que podrían formar parte del setlist destacan: