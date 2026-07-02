¡Alerta, ARMY! Peligran los conciertos de BTS en Chile por rechazo del Estadio Nacional

El Instituto Nacional de Deportes de Chile, conocido como IND, resolvió no autorizar el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional para los tres conciertos que la agrupación surcoreana tiene programados en Santiago durante octubre de 2026.

Los shows estaban contemplados para los días 14, 16 y 17 de octubre como parte de la gira BTS WORLD TOUR ARIRANG IN SANTIAGO, una de las visitas más esperadas por ARMY en Latinoamérica.

La decisión no significa, por ahora, que los conciertos estén cancelados; sin embargo, sí abre un escenario de incertidumbre para miles de fans que ya tenían entradas agotadas para ver al grupo en el principal recinto deportivo de Chile.

¿Qué pasó con los conciertos de BTS en Chile?

El IND informó que, tras una evaluación técnica y operacional, decidió no autorizar la realización de los conciertos de BTS en el Coliseo Central del Estadio Nacional.

De acuerdo con el organismo, el problema principal está en el tipo de montaje que requiere el espectáculo.

La gira de BTS contempla un escenario central tipo 360°, además de pasillos para el desplazamiento de los artistas. Esa infraestructura tendría que instalarse sobre el campo de juego y requeriría varios días de montaje y desmontaje.

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El IND señaló que esa intervención podría afectar la recuperación del césped y comprometer eventos deportivos e institucionales ya programados para las semanas posteriores.

¿Por qué el IND negó el Estadio Nacional para BTS?

El Estadio Nacional cuenta con una superficie de césped natural híbrido que, según el IND, puede recibir partidos de futbol profesional y competencias internacionales, pero tiene menor capacidad de recuperación ante intervenciones de gran escala.

El montaje de BTS implicaría carga concentrada en el centro del terreno y una cobertura prolongada del pasto, dos factores que para el organismo representan un riesgo.

Entre los eventos que el IND dice que debe proteger están un partido oficial de la Selección Chilena masculina en noviembre, partidos de futbol profesional, actividades deportivas del propio organismo y la Teletón 2026.

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El instituto sostuvo que una eventual afectación de la cancha podría comprometer la continuidad de esos eventos y la homologación internacional necesaria para algunos compromisos deportivos.

¿Los conciertos de BTS en Chile están cancelados?

No. Hasta ahora, los conciertos de BTS en Chile no han sido cancelados oficialmente.

Lo que ocurrió fue que el IND negó el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional en las fechas solicitadas.

Eso deja a la productora ante varias posibilidades: buscar otro espacio dentro del mismo Parque Estadio Nacional, cambiar el formato del montaje, trasladar los conciertos a otro recinto, reprogramar fechas o informar qué ocurrirá con los boletos.

Hasta el momento, DG Medios no ha anunciado una decisión oficial sobre cambio de recinto, reprogramación o devolución de entradas.

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Por eso, quienes ya tienen boleto deben esperar información directa de la productora y de la ticketera correspondiente antes de tomar cualquier decisión.

¿Qué alternativa ofreció el Estadio Nacional?

Aunque rechazó el uso del Coliseo Central, el IND aclaró que su decisión no representa un rechazo general a los espectáculos masivos ni a los eventos culturales de gran convocatoria.

Como alternativa, el Parque Estadio Nacional ofreció evaluar el uso de la Explanada Sur o Parque Sur, espacios que permitirían realizar un evento sin intervenir directamente la cancha principal.

Sin embargo, todavía no se sabe si esa alternativa sería viable para un espectáculo de la escala de BTS.

El problema no solo es encontrar un espacio. También debe considerarse la capacidad, visibilidad, seguridad, accesos, producción, zonas vendidas, distribución del público y experiencia prometida a quienes compraron boletos para el Estadio Nacional.

ARMY Chile reacciona en redes sociales

Fans de la agrupación comenzaron a difundir la noticia y a pedir apoyo de otros seguidores en Latinoamérica para visibilizar la situación.

Uno de los principales argumentos de los fans es que los eventos deportivos mencionados por el IND se realizarían en noviembre, semanas después de los conciertos. Por eso, algunos usuarios sostienen que habría tiempo suficiente para recuperar la cancha después de los shows.

Otros fans han pedido claridad sobre las fechas, los estudios técnicos y la disponibilidad real del recinto, especialmente porque las entradas para las tres presentaciones ya estaban agotadas. La preocupación principal es que un cambio de recinto pueda reducir el aforo o modificar las condiciones originales de compra.