BTS sorprende en España: RM presume playera de México y Jungkook roba miradas al aparecer sin camisa

Los integrantes de BTS volvieron a emocionar a ARMY con un gesto que no pasó desapercibido. Durante el soundcheck previo a su presentación en Madrid, RM, también conocido como Namjoon, apareció usando una playera de México, mientras que Jungkook llamó la atención de los fans con su look relajado sobre el escenario.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron estos momentos y compartieron su emoción.

Namjoon emociona a ARMY

El video del soundcheck realizado el 26 de junio generó una ola de comentarios entre los fans, especialmente entre ARMY México.

Algunos seguidores interpretaron la elección de la playera como un guiño especial al cariño que BTS ha demostrado en distintas ocasiones hacia el país y sus seguidores mexicanos.

La publicación también hizo que los fans recordaran la visita del grupo a México, donde los integrantes conocieron lugares emblemáticos como la Arena México, Ciudad Universitaria y Cuadra San Cristóbal.

Aquella visita dejó una huella especial entre los seguidores, quienes celebraron el interés de los artistas por conocer parte de la cultura mexicana y algunos de sus sitios más representativos.

Además, muchos recordaron el entusiasmo de las ARMY mexicanas, que en diferentes ocasiones han demostrado su apoyo incondicional al grupo, incluso reuniéndose en las inmediaciones de los recintos para cantar y acompañar sus presentaciones.

Jungkook roba miradas durante el soundcheck

Mientras Namjoon sorprendía con su playera de México, Jungkook también se convirtió en tendencia entre los fans.

El cantante apareció sobre el escenario con un estilo relajado y una camisa parcialmente abierta, un detalle que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de quienes vieron los videos en redes sociales.

La imagen compartida por un medio de entretenimiento acumuló miles de reacciones en pocas horas, demostrando una vez más la enorme popularidad del integrante de BTS.

BTS continúa conquistando al mundo con su gira

La agrupación surcoreana continúa con las presentaciones de su gira mundial, llevando su música a miles de seguidores en distintas partes del mundo.

Tras su paso por Europa, el grupo aún tiene programadas presentaciones en países de Asia donde también son esperados por millones de fans.

La visita a Madrid fue especialmente significativa para ARMY, que recibió con entusiasmo a una de las bandas más influyentes de la música actual.

Con millones de seguidores alrededor del mundo, BTS sigue consolidándose como un fenómeno global que conecta con distintas generaciones gracias a su música, mensajes y cercanía con sus fans.