J-Hope y Jimin de BTS roban miradas en la Semana de la Moda París 2026; así fueron sus looks

J-Hope y Jimin de BTS acapararon miradas en la Semana de la Moda de París 2026, donde ambos idols se convirtieron en algunas de las figuras más esperadas de los desfiles de Louis Vuitton y Dior. Su presencia reunió a cientos de seguidores y confirmó una vez más la fuerte relación entre el K-pop y las principales casas de moda de lujo.

Durante el arranque de las presentaciones Primavera/Verano 2027 en la capital francesa, las firmas más reconocidas mostraron sus nuevas propuestas. Sin embargo, además de las colecciones, varios idols coreanos lograron captar la atención del público y de la prensa internacional.

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J-Hope aparece en el desfile de Louis Vuitton

En el caso de Louis Vuitton, la marca sorprendió con una escenografía inspirada en el surf y el ambiente playero. Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina, dejó atrás las referencias al desierto y al oeste que habían caracterizado temporadas anteriores para apostar por un concepto más fresco y moderno.

Entre los invitados más esperados apareció J-Hope, uno de los embajadores de la marca y quien provocó una auténtica movilización de fans a las afueras de la Cité Internationale Universitaire de París. La expectativa era aún mayor debido a que BTS se prepara para comenzar la etapa europea de su gira mundial en Barcelona.

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Para asistir al desfile, el rapero y cantante eligió un traje de raya diplomática con efecto desgastado combinado con una camisa blanca. El look destacó por una llamativa corbata con estampado de pantera, gafas de sol en tonos azulados y un bolso compacto de Louis Vuitton en colores tostado y negro.

Jimin deslumbra en el desfile de Dior

Por su parte, Jimin hizo una de las apariciones más comentadas de la jornada al regresar a la alfombra roja de Dior como embajador global masculino de la firma francesa.

Su visita a París ocurrió poco después de concluir la etapa norteamericana de la gira mundial ARIRANG de BTS, lo que aumentó la emoción entre los seguidores que esperaban verlo nuevamente en un evento de moda.

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Lejos de optar por un estilo convencional, el cantante lució un elegante abrigo azul con detalles inspirados en la realeza. La prenda fue complementada con una camisa de cuello clásico y su característico cabello rubio suelto, una combinación que reforzó la imagen sofisticada que lo distingue.

Mientras las marcas presentaban sus nuevas colecciones, gran parte de la conversación en redes sociales giró alrededor de las apariciones de J-Hope y Jimin. Ambos artistas demostraron por qué continúan siendo referentes tanto en la música como en la industria de la moda.

Cabe mencionar que cada uno de los integrantes de BTS es embajador de importantes marcas de moda como RM que es embajador de Bottega Veneta, Jin de Gucci, SUGA de Valentino, V de Celine y Jungkook de Calvin Klein.