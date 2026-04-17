Cancamusa abre su álbum familiar en "Entre mis recuerdos": un viaje de resiliencia y nostalgia

La artista chilena Cancamusa ha sorprendido a su audiencia con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Entre mis recuerdos. Más que un simple cóver, esta entrega se convierte en un ejercicio de introspección donde la cantautora abre las puertas de su historia personal.

En entrevista con Excélsior, Cancamusa confiesa que esta canción la acompañó desde su infancia, aunque en aquel entonces el mensaje permanecía oculto tras la inocencia de la niñez. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo y la experiencia, la letra se transforma en el vehículo perfecto para narrar su propia evolución.

Esta canción habla de la importancia de los recuerdos y de como esos recuerdos nos sostienen y nos dan fuerza en el presente. Es una canción muy resiliente que tiene una fuerza y mucha nostalgia que siento que también es atemporal y que es como un himno a la fuerza, a la resistencia y a la importancia de los recuerdos”, indica.

Este lanzamiento no fue una casualidad. La decisión de interpretar este tema nació de la influencia de un seguidor, quien le insistió en que su voz era la ideal para darle una nueva vida a esta composición. De esta manera Cancamusa decidió rodearse de talentos clave para plasmar sencillo. Entre los colaboradores destaca la participación de Francis Durán (Los Bunkers), Felipe Castro y Martín Benavides quienes ayudaron a construir ese puente entre el pasado y el sonido contemporáneo que caracteriza el trabajo de la artista.

“Francis es un músico que admiro mucho. Fue muy bacán contarle esta idea de poder hacer este cóver, es mi primer cóver que decidí hacer. Le conté que tenía esta idea y le propuse para que él la produjera. Se prendió de inmediato y fuimos al estudio de Felipe Castro en Ciudad de Mexico a grabarla. En dos o tres días ya teníamos un adelanto de la canción. Es la primera vez que trabajamos juntos en una producción y pienso que el resultado es una canción que quedó con un sonido muy amplio y logra rescatar la nostalgia de la esencia de la letra de la canción; logramos llevarla también a otra dimensión”, asegura.

Este material llega acompañado de una serie de videos en los que la artista comparte sus memorias fotográficas, rompiendo su propia barrera de la privacidad. A través de sus redes sociales Cancamusa ha compartido fotografías íntimas de su infancia y momentos clave de su vida, explicando el contexto de cada imagen.

“No me gusta mezclar mi vida personal con las cosas que me gusta comunicar como artista, nunca lo había hecho, es la primera vez. Es un ejercicio difícil porque es algo muy íntimo y muy nostálgico. Es complicado, pero también es muy sanador porque es parte de mi historia, de mi niñez y adolescencia que fueron muy bonitas. Entonces pensé que era justo hacer el ejercicio de lo que habla la canción, viajar al pasado y quedarme con lo más bonito que viví”, menciona.

Entre mis recuerdos se integrará formalmente al repertorio de canciones que formaran parte del Dopamina Tour 2026, de Cancamusa.

La gira iniciará en su país natal, Chile, el próximo 15 de mayo, para posteriormente cruzar fronteras y llegar a los escenarios de México, donde su base de seguidores espera con ansias vivir esta nueva etapa de conciertos en vivo.

“Me gusta pensar en los conciertos como un viaje que se va desarrollando en distintos momentos y que pasa por distintas estaciones. Ahora estamos construyendo lo que va a ser el show, con el que espero también llegar a México muy pronto” finaliza la cantante.

Nada es casualidad