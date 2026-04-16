¡Chris Evans regresa! Así es el primer tráiler de 'Avengers: Doomsday'; fue presentado en CinemaCon

El Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a apostar por los grandes eventos. Durante CinemaCon, Disney presentó el primer tráiler completo de Avengers: Doomsday, una de las producciones más ambiciosas del estudio, que marca el reencuentro de los Vengadores tras varios años de ausencia.

La expectativa es alta. Han pasado seis años desde Avengers: Endgame, la última vez que los héroes compartieron pantalla en una batalla conjunta, lo que convierte a esta nueva entrega en un punto clave para la franquicia.

Doctor Doom toma el control del multiverso

El tráiler inicia con la presencia dominante de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien ahora asume el papel de villano. Con una estética marcada por su capa verde y máscara metálica, el personaje aparece preparándose para una ofensiva que amenaza al multiverso. Su presencia establece el tono del conflicto central de la película.

Uno de los primeros indicios del peligro se muestra en la Mansión X, donde Profesor X, interpretado por Patrick Stewart, observa un destello de luz que anticipa la llegada de la amenaza.

Combates cruzados entre héroes y universos

El avance destaca por la cantidad de enfrentamientos entre personajes de distintas franquicias dentro de Marvel. La película mezcla a los Vengadores con los X-Men, los Cuatro Fantásticos y otros grupos.

Entre las secuencias más llamativas se encuentran:

Gambit (Channing Tatum) enfrentando a Shang-Chi (Simu Liu)

Mystique (Rebecca Romijn) transformándose en Yelena Belova (Florence Pugh)

Un enfrentamiento directo entre Thor (Chris Hemsworth) y Doctor Doom

En uno de los momentos más comentados, Doom logra detener el Mjolnir con las manos, desafiando uno de los símbolos más icónicos del personaje de Thor.

Actores de Doomsday en la CinemaCon presentando el tráiler Getty Images via AFP

El regreso de Capitán América sorprende al UCM

El momento más impactante del tráiler llega con la reaparición de Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans.

Su regreso resulta inesperado, considerando que en Endgame el personaje había cerrado su historia viajando en el tiempo. Aun así, el avance muestra que sigue siendo digno de empuñar el martillo de Thor, retomando un elemento clave de su participación en la batalla contra Thanos.

El encuentro con Thor se presenta como uno de los momentos centrales del tráiler, reforzando la nostalgia en torno a la alineación clásica de los Vengadores.

Un universo compartido más amplio que nunca

Siguiendo la fórmula de películas como Avengers: Infinity War, esta nueva entrega apuesta por reunir múltiples historias en un solo evento.

Entre los grupos que aparecen destacan:

Los Nuevos Vengadores , con personajes como Bucky Barnes, Yelena Belova y US Agent

, con personajes como Bucky Barnes, Yelena Belova y US Agent Los Cuatro Fantásticos , tras su introducción en escenas recientes del UCM

, tras su introducción en escenas recientes del UCM Los X-Men , con figuras como Magneto

, con figuras como Magneto Las fuerzas de Wakanda y el reino submarino de Talokan

Uno de los conflictos sugeridos es el enfrentamiento entre Wakanda y Namor, retomando tensiones vistas en Black Panther: Wakanda Forever.

Anthony Russo y Joe Russo en la CinemaCon 2026 Getty Images via AFP

Un cierre de saga en construcción

La dirección está a cargo de Anthony Russo y Joe Russo, quienes regresan tras liderar las entregas más exitosas del universo Marvel. Avengers: Doomsday forma parte de un plan mayor que culminará con Avengers: Secret Wars en 2027, cerrando la llamada Saga del Multiverso. El elenco incluye a nombres como Pedro Pascal, Ian McKellen, Letitia Wright y Tom Hiddleston, entre muchos otros.

La combinación de Vengadores, X-Men y Cuatro Fantásticos anticipa una de las películas más grandes del estudio en términos de narrativa y personajes, con un estreno que marcará el rumbo del UCM en los próximos años.