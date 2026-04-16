¿Cómo comprar la ropa de Alejandro Fernández? Todo sobre su nueva marca

La incursión de Alejandro Fernández en la moda ya es una realidad. El intérprete, conocido como 'El Potrillo', sorprendió al presentar su nueva marca de ropa ARRRE durante la más reciente edición de Volvo Fashion Week México, celebrada en Guadalajara.

¿Cómo se llama la colección de ropa de Alejandro Fernández?

Acompañado por su pareja y directora creativa, Carla Laveaga, el artista dio un paso firme hacia una nueva faceta profesional que combina estilo, identidad y raíces mexicanas.

Karla Laveaga lidera la dirección creativa del proyecto. IG alexoficial

La colección debut, titulada 'Hijo del Rey', no solo es una propuesta estética, sino también un homenaje a su historia personal y familiar. Inspirada en la figura de su padre, Vicente Fernández, esta línea fusiona la esencia del campo mexicano con una visión urbana contemporánea, logrando un equilibrio entre tradición y modernidad.

¿Cómo es la ropa de ARRRE?

ARRRE se inspira en el llamado “western mexicano”, con prendas que reinterpretan elementos clásicos del mundo ranchero. Chamarras de cuero, pantalones de mezclilla de corte relajado, camisas con bordados y gorras forman parte de esta propuesta que apuesta por una estética auténtica y con carácter.

La colección fusiona el estilo ranchero con la moda urbana. IG alexoficial

La colección destaca por sus siluetas amplias, hombreras marcadas y detalles gráficos en espalda y pecho, que evocan una identidad fuerte y reconocible. Además, incorpora frases emblemáticas como 'Hijo del Rey', reforzando el vínculo emocional con la música regional mexicana y el legado familiar.

Más allá de seguir tendencias, la intención del cantante es clara: llevar el estilo del rancho a la ciudad y convertirlo en una declaración de moda. Como él mismo ha expresado, no se trata de una marca superficial, sino de una propuesta con raíces profundas que conecta con la identidad de millones de mexicanos.

'Hijo del Rey' rinde homenaje a las raíces mexicanas del cantante. IG alexoficial

¿Dónde comprar la ropa de Alejandro Fernández?

Por ahora, la estrategia de venta de ARRRE es tan particular como su concepto. Las prendas están disponibles exclusivamente en los conciertos y presentaciones en vivo de Alejandro Fernández, lo que convierte cada pieza en un objeto casi de colección para sus fans.

Las prendas incluyen mezclilla, cuero y estética western contemporánea. IG alexoficial

Sin embargo, el cantante ya adelantó que este modelo evolucionará próximamente. Se espera que en los próximos meses la marca lance su propia tienda en línea, lo que permitirá ampliar su alcance y facilitar la compra a nivel nacional e internacional.

Esta estrategia también refuerza el vínculo emocional con su audiencia, ya que los seguidores pueden adquirir las prendas como parte de la experiencia de asistir a sus shows.

¿Cómo fue el desfile de Alejandro Fernández en Fashion Week?

La presentación de ARRRE no pasó desapercibida. El evento reunió a figuras del espectáculo, la moda y la política, consolidando el impacto mediático del lanzamiento. Además, se llevó a cabo en el emblemático Edificio Arroniz, uno de los escenarios clave del Fashion Week en Guadalajara.

La marca debutó durante Volvo Fashion Week México 2026. IG alexoficial

El desfile formó parte de una jornada donde también participaron diseñadores como Abel López y Alfredo Martínez, lo que posicionó a ARRRE dentro de una conversación más amplia sobre la evolución de la moda mexicana.

Con este proyecto, Alejandro Fernández demuestra que su carrera va más allá de la música. ARRRE funciona como una extensión de su universo artístico, donde convergen la cultura mexicana, la tradición ecuestre y una visión contemporánea del estilo.