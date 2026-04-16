Madre de Octavio Ocaña dedica emotivo mensaje al actor y reflexiona sobre su divorcio

La madre del actor Octavio Ocaña, recordado por su papel en la serie Vecinos, compartió recientemente una reflexión personal en la que abre su corazón sobre el proceso que ha vivido tras su divorcio y los años que, según relata, estuvieron marcados por una relación de maltrato y humillaciones.

En su mensaje, Ana Lucía Ocaña Beltrán señala que de esta etapa aprendió a no permanecer al lado de alguien que no valoró su presencia. Afirma que, para ella, el divorcio no representa una tragedia, sino que la verdadera tragedia es vivir en la infelicidad. En ese sentido, describe que durante muchos años enfrentó situaciones de maltrato emocional y humillaciones que, de acuerdo con sus palabras, no merecía.

Foto: Instagram analuciaocaa

“Gracias Dios gracias capitán está soy yo y solo y yo, atte, Ana Lucia Ocaña Beltran Fueron 4 años, pero lo logré el día de estar librada de esa persona, es mi mayor festejo, Octavio Ocaña QEPD va por ti mi vida se que eres el más Feliz vamos con todo mi Rey de la mano tu mamita hermosa y tu, gracias a todos los me quieren y están siempre para mi sin defraudar y ,verme Feliz les amo con todo mi ser”, expresó.

La madre del actor explica que finalmente tomó la decisión de soltar esa etapa de su vida como un acto de amor propio, una decisión que le tomó años construir. También menciona que este proceso ha significado una de las pruebas más importantes de su vida emocional y espiritual, en la que ha buscado fortaleza en su fe y en su convicción personal.

Octavio Ocaña en compañía de sus hermanas. Foto: Instagram analuciaocaa

Asimismo, expresó que confía en que su hijo estaría de acuerdo con las decisiones que ha tomado y con la forma en la que ha decidido enfrentar su proceso personal. En su reflexión, recuerda a Octavio como el gran amor de su vida, afirmando que los hijos representan el amor más verdadero y profundo.

En su mensaje, también agradece a las personas que han estado a su lado durante este proceso, destacando el apoyo recibido por quienes la han acompañado sin juzgarla. Asegura que este nuevo comienzo representa para ella una forma de libertad emocional y un motivo de celebración personal, tras años de esfuerzo por salir adelante.

Cabe recordar que el actor Octavio Ocaña falleció en 2021, un hecho que impactó profundamente a su familia. Sus padres, Ana Lucía Ocaña y Octavio Pérez, estuvieron casados durante más de 34 años, pero se separaron tras la muerte del actor.

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