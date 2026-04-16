ENHYPEN en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para su concierto en CDMX

La primera visita de ENHYPEN a México ya tiene detalles confirmados. El grupo surcoreano se presentará en la Arena CDMX en un concierto programado para las 19:00 horas, marcando su debut en el país y uno de los eventos más esperados por fans del K-pop en 2026.

Conforme se acerca la fecha, también se han revelado los precios oficiales de los boletos, que incluyen desde zonas generales hasta paquetes VIP con beneficios exclusivos.

¿Cuáles serán los costos de los boletos para ver a ENHYPEN en CDMX?

El rango de precios muestra una oferta amplia que va desde accesos generales hasta experiencias premium cercanas al escenario.

Estos son los costos confirmados:

Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos

Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos

GA - 5 mil 620 pesos mexicanos

Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos

Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos

AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos

Morado - 1,966 pesos mexicanos

Celeste 1,715 pesos mexicanos

Gris - 1,275 pesos mexicanos

Café 1, 024 pesos mexicanos

Rosa - 836 pesos mexicanos

Los precios varían dependiendo de la cercanía al escenario y los beneficios incluidos en cada zona.

ENHYPEN Especial

¿Qué incluyen los paquetes VIP?

Aunque Superboletos aún no publica los beneficios oficiales para México, se han tomado como referencia experiencias previas del grupo en otros países.

¿Qué incluyen los paquetes VIP?

VIP 1 – Blood Package

Acceso a zona cercana a barricada (de pie)

Ingreso anticipado al recinto

Prueba de sonido previa

Evento send-off con los artistas

con los artistas Compra anticipada de mercancía

Regalo exclusivo de la gira

Laminado VIP y lanyard

VIP 2 – Saga Package

Acceso a zona cercana a barricada (de pie)

Ingreso anticipado

Prueba de sonido

Regalo de la gira

Laminado VIP y lanyard

Estos paquetes concentran las experiencias más cercanas al grupo, especialmente para quienes buscan interacción directa o acceso anticipado.

Fechas de preventa y venta general

La venta de boletos se realizará en distintas fases, comenzando con accesos exclusivos para fans y clientes bancarios:

Preventa ENGENE Membership: 22 y 23 de abril

22 y 23 de abril Preventa Banco Azteca: 22 y 23 de abril

22 y 23 de abril Venta general: a partir del 24 de abril

Estas etapas suelen determinar la disponibilidad de las zonas más cercanas, especialmente los paquetes VIP.

¿Cómo obtener la membresía ENGENE?

Para acceder a la preventa exclusiva, los fans pueden adquirir la membresía oficial a través de Weverse.

El costo aproximado es de 400 pesos mexicanos, y permite participar en preventas, además de acceder a contenido exclusivo del grupo.

Un debut esperado por fans del K-pop

La llegada de ENHYPEN a México marca su primer concierto en el país, en un contexto donde el K-pop ha consolidado una base de seguidores cada vez más amplia.

El evento en la Arena CDMX se suma a la lista de giras internacionales que incluyen a México como parada clave en Latinoamérica, con precios y dinámicas de venta que reflejan la demanda por este tipo de espectáculos.