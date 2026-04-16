ENHYPEN en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para su concierto en CDMX
Conoce los precios oficiales para ENHYPEN en la Arena CDMX, paquetes VIP, fechas de preventa y cómo comprar boletos.
La primera visita de ENHYPEN a México ya tiene detalles confirmados. El grupo surcoreano se presentará en la Arena CDMX en un concierto programado para las 19:00 horas, marcando su debut en el país y uno de los eventos más esperados por fans del K-pop en 2026.
Conforme se acerca la fecha, también se han revelado los precios oficiales de los boletos, que incluyen desde zonas generales hasta paquetes VIP con beneficios exclusivos.
¿Cuáles serán los costos de los boletos para ver a ENHYPEN en CDMX?
El rango de precios muestra una oferta amplia que va desde accesos generales hasta experiencias premium cercanas al escenario.
Estos son los costos confirmados:
- Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos
- Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos
- GA - 5 mil 620 pesos mexicanos
- Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos
- Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos
- AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos
- Morado - 1,966 pesos mexicanos
- Celeste 1,715 pesos mexicanos
- Gris - 1,275 pesos mexicanos
- Café 1, 024 pesos mexicanos
- Rosa - 836 pesos mexicanos
Los precios varían dependiendo de la cercanía al escenario y los beneficios incluidos en cada zona.
¿Qué incluyen los paquetes VIP?
Aunque Superboletos aún no publica los beneficios oficiales para México, se han tomado como referencia experiencias previas del grupo en otros países.
¿Qué incluyen los paquetes VIP?
VIP 1 – Blood Package
- Acceso a zona cercana a barricada (de pie)
- Ingreso anticipado al recinto
- Prueba de sonido previa
- Evento send-off con los artistas
- Compra anticipada de mercancía
- Regalo exclusivo de la gira
- Laminado VIP y lanyard
VIP 2 – Saga Package
- Acceso a zona cercana a barricada (de pie)
- Ingreso anticipado
- Prueba de sonido
- Regalo de la gira
- Laminado VIP y lanyard
Estos paquetes concentran las experiencias más cercanas al grupo, especialmente para quienes buscan interacción directa o acceso anticipado.
Fechas de preventa y venta general
La venta de boletos se realizará en distintas fases, comenzando con accesos exclusivos para fans y clientes bancarios:
- Preventa ENGENE Membership: 22 y 23 de abril
- Preventa Banco Azteca: 22 y 23 de abril
- Venta general: a partir del 24 de abril
Estas etapas suelen determinar la disponibilidad de las zonas más cercanas, especialmente los paquetes VIP.
¿Cómo obtener la membresía ENGENE?
Para acceder a la preventa exclusiva, los fans pueden adquirir la membresía oficial a través de Weverse.
El costo aproximado es de 400 pesos mexicanos, y permite participar en preventas, además de acceder a contenido exclusivo del grupo.
Un debut esperado por fans del K-pop
La llegada de ENHYPEN a México marca su primer concierto en el país, en un contexto donde el K-pop ha consolidado una base de seguidores cada vez más amplia.
El evento en la Arena CDMX se suma a la lista de giras internacionales que incluyen a México como parada clave en Latinoamérica, con precios y dinámicas de venta que reflejan la demanda por este tipo de espectáculos.