¿Te quedaste fuera? Fobia anuncia nueva fecha en el Palacio de los Deportes tras rotundo sold out

Después de agotar rápidamente su concierto del 24 de octubre en el Palacio de los Deportes, Fobia confirmó una nueva fecha para el 23 de octubre en el mismo recinto.

La nueva fecha también confirma el buen momento que vive la agrupación encabezada por Leonardo de Lozanne, especialmente después de varios años con apariciones más esporádicas y proyectos individuales de sus integrantes.

Cuándo es la preventa y cuánto costarán los boletos de Fobia en el Palacio de los Deportes

Los boletos para el nuevo concierto de Fobia en CDMX estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa Banamex arrancará el próximo 28 de mayo, mientras que la venta general comenzará un día después, el 29 de mayo.

Estos son los precios confirmados para el concierto:

866.75 pesos mexicanos

1,240 pesos mexicanos

1,612 pesos mexicanos

2,232 pesos mexicanos

2,852 pesos mexicanos

Hasta ahora no se han anunciado invitados especiales, aunque el grupo adelantó que estos conciertos tendrán varias sorpresas tanto musicales como visuales.

Fobia anuncia nueva fecha en el Palacio de los Deportes tras rotundo sold out OCESA

¿Qué canciones podría tocar Fobia en sus conciertos de octubre?

Aunque todavía no existe un setlist oficial para los conciertos en el Palacio de los Deportes, se espera un recorrido amplio por distintas etapas de la banda. Además de sus canciones más conocidas, los fans esperan escuchar temas menos habituales en vivo y algunas sorpresas especiales para estas fechas en Ciudad de México.

La propia agrupación adelantó que el show estará pensado como una retrospectiva de su carrera, mezclando clásicos con una producción más grande en visuales y escenario.

El hecho de que una fecha ya esté agotada también refleja el interés que todavía genera la banda entre quienes crecieron escuchando sus discos en los noventa y nuevas generaciones que descubrieron su música años después en plataformas digitales.

Fobia anuncia nueva fecha en el Palacio de los Deportes tras rotundo sold out Cuartoscuro

Fobia sigue siendo una de las bandas más importantes del rock mexicano

Aunque la escena musical mexicana ha cambiado mucho desde los años 90, Fobia sigue ocupando un lugar importante dentro del rock en español. La banda formada por Leonardo de Lozanne, Paco Huidobro, Iñaki Vázquez, Jay de la Cueva y Cha! ha logrado mantenerse activa entre reuniones, festivales y conciertos especiales.

En los últimos años, además, varios de sus integrantes han seguido presentes en otros proyectos musicales y televisivos, algo que también ha mantendido vigente el nombre del grupo.

Por ahora, el concierto del 24 de octubre ya aparece como sold out y todo apunta a que la nueva fecha del 23 de octubre podría seguir el mismo camino en los próximos días.