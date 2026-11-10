¿Qué dice la letra de ‘Kundalini’? La emotiva canción de Camilo Séptimo para Jonathan Meléndez

Camilo Séptimo encontró en la música una manera de expresar uno de los momentos más dolorosos de su historia. La agrupación mexicana estrenó Kundalini, una canción dedicada a Jonathan Meléndez, conocido por sus compañeros y seguidores como Honas, quien fue tecladista y uno de los integrantes fundadores de la banda.

¿Por qué Camilo Séptimo dedicó una canción a Jonathan Meléndez?

El estreno llegó el 10 de noviembre, poco más de dos meses después del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El lanzamiento también rinde homenaje a su esposa, su hija y a la joven que trabajaba con la familia, quienes perdieron la vida junto al músico en septiembre de 2026.

‘Kundalini’ nació del amor y la memoria, según explicó la agrupación en un mensaje con el que recordó a su compañero y a sus seres queridos. IG camiloseptimomx

Desde sus redes sociales, los integrantes compartieron el tema acompañado de un mensaje en el que explicaron que la canción nació de la necesidad de recordar a quienes ya no están físicamente, pero siguen presentes en la vida de quienes los amaron.

En memoria de nuestro hermano Honas y de su hermosa familia, que aunque ya no habitan este plano, permanecen por siempre en nuestros corazones”, escribieron.

La banda también describió la esencia de la pieza como una expresión de amor, memoria y trascendencia.

Gracias por todo lo que nos enseñaste. Fuiste un gran maestro. Te extrañaremos por siempre... aunque, de alguna manera, sigues aquí”, agregaron en su publicación.

¿Qué significa ‘Kundalini’, la canción que Camilo Séptimo dedicó a Honas?

El título de la canción tiene una carga simbólica relacionada con la energía espiritual y el despertar interior. En distintas tradiciones de pensamiento de la India, el término kundalini se asocia con una energía vital que permanece latente y que, al despertar, representa un proceso de transformación y conexión con una dimensión más profunda de la existencia.

La nueva canción de Camilo Séptimo utiliza referencias a la energía y la trascendencia para expresar que los vínculos afectivos permanecen más allá de la muerte. IG camiloseptimomx

Esta referencia conecta con el universo musical de Camilo Séptimo, agrupación que a lo largo de su trayectoria ha explorado temas como el amor, la conexión humana, los sueños y la espiritualidad a través de sonidos atmosféricos, sintetizadores y elementos del rock alternativo.

En esta ocasión, el concepto adquiere una dimensión íntima: la canción habla de una ausencia que duele, pero también de la sensación de que los vínculos afectivos no desaparecen con la muerte.

Su mensaje se construye alrededor de la memoria y de la posibilidad de encontrar a quienes se fueron en los recuerdos, los sueños y las enseñanzas que dejaron.

¿Qué dice la letra de ‘Kundalini’ de Camilo Séptimo?

Kundalini no se limita a hablar de la pérdida de Honas, sino que también reconoce su influencia en la vida de quienes compartieron con él una historia personal y musical. La pieza ya está disponible en plataformas digitales.

El aire se espesa

Velo que no se ve

Desde que te fuiste

Algo en mi se rompió

Hermano dime

¿Dónde estás?

Háblame en sueños

Te quiero escuchar

Y en medio de esta sombra

No logro comprender

Lo que pesa me apodera

No para de doler

Súbelo Súbelo

Lo siento en mi

Kundalini despierta

Y me lleva hasta ti

Se apaga mi pecho

Y vuelve a encender

Y tu alma vive en mi ser

Háblame y dime

Dónde estás? En cada recuerdo

Te espero en mis sueños

Te quiero abrazar

Y en medio de esta sombra

No logro comprender

Lo que pesa me apodera

No para de doler

Súbelo Súbelo

Lo siento en mi

Kundalini despierta

Y me lleva hasta ti

Se apaga mi pecho

Y vuelve a encender

Y tu alma vive en mi ser

Tu energía fluye

No se detiene

Giroscopio de visiones

Realidad sin tiempo

Conexión sin fin

Te extrañaré por siempre

Aunque sigues aquí

Súbelo Súbelo

Lo siento en mi

Kundalini despierta

Y me lleva hasta ti

Se apaga mi pecho

Y vuelve a encender

Y tu alma vive en mi ser

Aunque duela tu ausencia

Tu luz me acompañará

En cada paso en cada despertar

Nuestra misión es eterna

Más allá del final

Es un lazo sagrado

Al amor inmortal

¿Quién era Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa fue tecladista y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, agrupación mexicana de rock alternativo formada en 2013. Su trabajo con los teclados y sintetizadores contribuyó a construir la identidad sonora del proyecto, que se distinguió por sus atmósferas electrónicas y sus composiciones de tintes espaciales.

A través de una letra que habla del duelo, los recuerdos y la conexión espiritual, Camilo Séptimo rindió homenaje a Honas con una composición cargada de emoción. IG honasmelendez

El 1 de septiembre de 2026, el músico fue asesinado en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. En el mismo lugar perdieron la vida su esposa, Ana Paula; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba con la familia. Un niño de seis años sobrevivió al ataque.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su probable participación en el multihomicidio.

De acuerdo con las investigaciones, una de las líneas del caso apunta a un presunto intento de apoderarse de criptomonedas. Ambos fueron vinculados a proceso y el procedimiento judicial continúa.

¿Camilo Séptimo regresará a los escenarios tras la muerte de Honas?

La tragedia también modificó los planes profesionales de la agrupación. En septiembre, Camilo Séptimo anunció que pospondría las presentaciones que tenía programadas para el resto de 2026, incluidas participaciones en festivales, con el propósito de atravesar el duelo y reorganizar sus actividades.

El estreno de ‘Kundalini’ marca un momento especial para la banda, que había pausado sus presentaciones en vivo tras el asesinato de su tecladista. IG camiloseptimomx

Los músicos aclararon que la pausa no significaba el final del proyecto y expresaron su intención de continuar con el legado de su compañero. En ese contexto, el lanzamiento de Kundalini representa una forma de volver a conectar con su público y rendir un homenaje a quien fue una parte fundamental de la banda.

Aunque hasta el momento no han anunciado una nueva presentación, la canción, más que una despedida, es una declaración de cariño.