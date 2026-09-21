Camilo Séptimo cancela todos sus conciertos del 2026 tras muerte de Jonathan Meléndez, 'Honas'

Camilo Séptimo anunció que no realizará ninguno de los conciertos que todavía tenía programados para 2026, luego de la muerte de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y uno de los integrantes fundamentales de la banda mexicana.

La agrupación informó que sus presentaciones serán reagendadas y que la mayoría podría llevarse a cabo durante 2027.

Camilo Séptimo @honasmelendez

La decisión contempla tanto los conciertos que formaban parte de su gira como sus apariciones en festivales. Por ahora, el grupo no ha revelado cuáles serán las nuevas fechas ni cuándo dará a conocer la actualización completa de su calendario.

Aunque para sus seguidores esto representa la cancelación de todos los shows restantes del año, Camilo Séptimo aclaró que se trata de una pausa y no del final de sus actividades. Los músicos necesitan tiempo para enfrentar la pérdida de su compañero.

IG:camiloseptimomx

Camilo Séptimo pospone todas sus fechas de 2026

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la banda confirmó que no volverá a los escenarios durante lo que queda de 2026. En el mensaje, sus integrantes explicaron que continuarán recordando a “Honas” por medio de las canciones y del vínculo que han construido con el público.

“Con mucha tristeza les compartimos que decidimos posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de gira como participaciones en festivales. Seguiremos honrando la memoria de ‘Honas’ y compartiendo con ustedes a través de la música”, se lee en el comunicado.

@honasmelendez

De esta manera, las personas que esperaban ver a Camilo Séptimo en los próximos meses tendrán que aguardar hasta que se anuncien los cambios correspondientes. La agrupación adelantó que la mayor parte de los conciertos se realizarán el próximo año, aunque todavía no se conocen los días, las ciudades o los recintos que formarán parte de la nueva agenda.

Hasta el momento, tampoco se han explicado los procedimientos que deberán seguir quienes ya compraron boletos. Por ello, se recomienda conservar las entradas y esperar los comunicados de la banda, las empresas organizadoras, los festivales y las boleteras responsables de cada presentación.

La muerte de “Honas” marcó una pausa para Camilo Séptimo

Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, fue tecladista de Camilo Séptimo y una pieza importante en el sonido que distinguió al grupo dentro de la escena mexicana. Su asesinato causó conmoción entre los seguidores de la agrupación y otros integrantes de la industria musical.

Después de lo ocurrido, Camilo Séptimo comenzó a realizar ajustes en sus actividades y a suspender algunas presentaciones. En un primer comunicado, la banda explicó que necesitaba tiempo para atravesar el duelo, reorganizarse y decidir los siguientes pasos del proyecto. También dejó claro que continuaría con su trayectoria como una manera de honrar a su compañero.

Instagram: camiloseptimomx

¿Qué pasó con Jonathan 'Honas' Meléndez?

Jonathan “Honas” Meléndez fue asesinado el 1 de septiembre de 2026 en un domicilio ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El tecladista de Camilo Séptimo tenía 38 años y fue una de las víctimas de un ataque que también terminó con la vida de su esposa, quien estaba embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar. La mascota de la familia también murió, mientras que un hijo del matrimonio sobrevivió.

Tras los hechos, las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su presunta participación en el crimen. Ambos fueron vinculados a proceso y permanecen bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Debido a que el caso todavía se encuentra en desarrollo, serán las autoridades las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.

La muerte de “Honas” provocó una fuerte conmoción entre los seguidores de Camilo Séptimo y dentro de la escena musical mexicana. Después de confirmar la noticia, la banda compartió mensajes para despedir a su compañero y posteriormente comenzó a suspender sus actividades, pues sus integrantes señalaron que necesitaban tiempo para vivir el duelo y reorganizar el proyecto.