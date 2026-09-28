Coe, de Camilo Séptimo, revela cómo se encuentra la banda tras la muerte Honas y manda mensaje a fans

Camilo Séptimo ha recibido muestras de cariño de sus seguidores durante este mes. Este fin de semana, los fans se reunieron para recordar a Jonathan “Honas” Meléndez, el tecladista del grupo que fue asesino a principios de septiembre, y acompañar a la banda en un momento difícil.

Este domingo 27 de septiembre en el Monumento a la Revolución los seguidores de Camilo Séptimo se reunieron para recordar a Honas. La fecha fue elegida por su relación con “Te veo en el 27”, una de las canciones con las que el grupo comenzó a darse a conocer. Aunque Manuel “Coe” Mendoza no estuvo frente a los asistentes, les hizo llegar un audio.

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En su mensaje habló de cómo se encuentran él y sus compañeros, y del significado que tienen para ellos las muestras de cariño hacia Honas.

¿Qué dijo Coe en el audio que envió a los fans de Camilo Séptimo?

Antes de hablar de su propio dolor, Coe agradeció a las personas que hicieron posible el homenaje. Para el cantante, reunirse a recordar a su compañero es una manera de acompañarlo y de hacerle llegar el cariño que sigue despertando entre quienes escuchan su música.

“Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Coe, de verdad quiero agradecerles a todos los que hacen posible estos momentos para honrar a nuestro hermano. La verdad nosotros seguimos muy consternados, destruidos anímicamente, pero esto que hacen por él lo agradecemos de todo corazón y pues, obviamente sabemos que él recibe toda esta energía en donde esté y le ayudamos a iluminar su camino”.

IG:camiloseptimomx

Además, envió un abrazo en nombre de Eric, Luigi y César. De esa forma, hizo extensivo el agradecimiento a sus compañeros, aunque fue él quien tomó la palabra para dirigirse a los seguidores.

“Les agradecemos muchísimo su apoyo y su lealtad y. Y pues, que siempre están con nosotros. Les mando un abrazo a nombre de Eric, de Luigi y de César Y bueno, muchas gracias a todos. Abrazo, bonito día”.

¿Qué le pasó a Honas, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, fue asesinado el 1 de septiembre de 2026 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En el mismo hecho murieron su esposa, su hija, una trabajadora del hogar y su mascota. La noticia causó conmoción entre los seguidores de la agrupación, que comenzaron a organizar encuentros para recordarlo a él y a su familia.

Foto: Instagram Camilo Séptimo

Uno de esos homenajes se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las afueras del Foro Felipe Villanueva, en Parque Naucalli. Camilo Séptimo tenía prevista una presentación en ese recinto como parte de la gira “MAPAS II”, cuyas fechas fueron suspendidas.

Un día después, los fans volvieron a reunirse, esta vez en el Monumento a la Revolución, donde escucharon el mensaje de Coe.