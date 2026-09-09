Procesan a presuntos homicidas de Jonathan Meléndez y su familia

Diego Sebastian Rosen y Gerardo Cisneros, presuntos homicidas del músico Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en dicho delito.

En una audiencia, que se prolongó por más de nueve horas, la jueza de control estableció cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Entre las pruebas aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estuvieron los videos que muestran a Diego Sebastián en el elevador del conjunto residencial en Atizapán de Zaragoza, así como imágenes de Gerardo Cisneros dentro del vehículo.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Aunque el Ministerio Público solicitó reclasificar el delito de homicidio, por feminicidio, por lo que respecta a la muerte de la esposa del músico, Ana Paula Barragán, quien estaba embarazada; su hija Sofia, de solo tres años, así como de Aleyda Romero, trabajadora doméstica, la jueza rechazó la solicitud.

Antecedentes del caso

Fue la tarde del 1 de septiembre cuando Diego Sebastián acudió a la vivienda del músico, de acuerdo con las investigaciones, la trabajadora doméstica lo dejó ingresar debido a que Ana Paula le llamó por teléfono para que no le negara la entrada, además que ella llegaría poco después.

Sin embargo, el hombre sometió a Aleyda, luego espero a que llegara Ana Paula y su hija, a las que también ató de manos y piernas y metió al baño.

Jonathan Meléndez arribó a la vivienda tiempo después, debido a que tuvo algunos conflictos con Diego Sebastián, le dijo a un amigo que si no se ponía en contacto con él solicitara ayuda de la policía.

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", acusados del multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo, su familia y una empleada, Especial

La trabajadora doméstica recibió un disparo en la espalda, mientras que Ana Paula y su hija fueron heridas en el cráneo, lo mismo que el músico, el único superviviente fue el hijo de la pareja, de cinco años.

Resultado de actos de investigación de la Fiscalía Edomex, por los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes, se logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”, informó la fiscalía tras el hallazgo de las cuerpos.

Las cámaras de vigilancia del conjunto residencial captaron el momento en que los presuntos responsables amenazaron a los vigilantes para poder salir; durante su escape, Diego Sebastián habría desarmado la pistola y tirado a una barranca.

Se cuenta con información de que los activos suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en "criptomonedas", por lo que tratarían de localizar en el departamento "una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins" y una vez obtenidos los recursos, Diego Sebastian "N" le daria a Gerardo "N" dos millones de pesos por la ayuda".

La detención de Diego Sebastián ocurrió la mañana del 2 de septiembre en un operativo entre autoridades del Estado de México, Ciudad de México y federales; mientras que Gerardo “N”, chofer del acusado, fue detenido poco antes.