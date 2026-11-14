¿Qué es el Registro Nacional de Detenciones? Esto se sabe del caso Gabito Ballesteros en Querétaro

La polémica de Gabito Ballesteros en Querétaro no terminó con la suspensión de su concierto en la Feria Internacional Ganadera. Horas después de abandonar el escenario, el nombre del cantante apareció en el Registro Nacional de Detenciones, una plataforma oficial que permite consultar información sobre personas detenidas en México.

El caso llamó la atención luego de que se conociera que el intérprete sonorense había quedado a disposición del Ministerio Público. Mientras tanto, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, se pronunció sobre lo ocurrido y respaldó la actuación de las autoridades.

El alcalde aseguró que en el estado todos deben respetar las leyes, sin importar de quién se trate. Sus declaraciones llegaron después de que el Comité Organizador de la feria señalara que el cantante habría interpretado canciones que no estaban contempladas en el repertorio previamente autorizado.

¿Qué es el Registro Nacional de Detenciones y para qué sirve?

El Registro Nacional de Detenciones (RND) es una herramienta del Gobierno de México que concentra información sobre las detenciones realizadas por las distintas corporaciones de seguridad del país. Su propósito es que exista un seguimiento de cada caso y que las personas puedan ser localizadas después de quedar bajo custodia de las autoridades.

Este sistema se estableció a partir de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en mayo de 2019. Entre sus principales objetivos está proteger los derechos humanos de las personas detenidas y prevenir posibles abusos de autoridad, actos de tortura, tratos crueles o desapariciones forzadas.

En otras palabras, no se trata de una lista de personas culpables de algún delito, sino de una base de datos que permite conocer cuándo y por qué autoridad fue registrada una detención, así como cuál es la institución que tiene a la persona bajo su disposición.

La información se actualiza en distintas etapas. Primero, los elementos de seguridad que realizan la detención deben registrar los datos correspondientes. Después, el Ministerio Público incorpora información sobre el seguimiento del procedimiento y la situación jurídica de la persona.

Entre los datos que pueden aparecer en una consulta pública están el nombre de la persona detenida, la corporación que realizó el arresto, la autoridad que la tiene a su disposición, así como el lugar, la fecha y la hora en que ocurrió.

La plataforma puede consultarse a través del portal oficial del Registro Nacional de Detenciones. Sin embargo, es importante aclarar que aparecer en este sistema no significa que una persona haya sido declarada culpable ni que necesariamente exista una sentencia en su contra.

¿Por qué Gabito Ballesteros aparece en el Registro Nacional de Detenciones?

En el caso de Gabito Ballesteros, la consulta del Registro Nacional de Detenciones identificó al cantante con su nombre real, Gabriel Ballesteros Abril.

La ficha señala que fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Querétaro alrededor de las 04:00 horas del sábado 14 de noviembre. También indica que quedó a disposición del Ministerio Público y que era trasladado hacia la Fiscalía Federal.

Gabito Ballesteros es retenido por policías en Querétaro tras cantar “AMG” Registro Nacional de Detenciones

Su aparición en el registro ocurrió después del conflicto durante su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde su concierto fue suspendido.

De acuerdo con el Comité Organizador, el cantante habría interpretado canciones que no estaban incluidas en el listado previamente autorizado. La primera intervención ocurrió cuando presuntamente cantó un tema fuera del repertorio permitido, por lo que personal municipal lo retiró momentáneamente del escenario para recordarle las condiciones del espectáculo.

Su aparición en el registro ocurrió después del conflicto durante su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro Mario Jasso

Sin embargo, el intérprete regresó y habría cantado "AMG", colaboración que comparte con Natanael Cano y Peso Pluma. Después de este episodio, la presentación fue cancelada definitivamente.

Gabito también compartió una transmisión en redes sociales en la que cuestionó la intervención de las autoridades y habló sobre lo ocurrido después de abandonar el recinto.

Hasta ahora, uno de los puntos que debe tomarse en cuenta es que la ficha pública del Registro Nacional de Detenciones no especifica el delito que se le atribuye al cantante. Tampoco detalla si existe una carpeta de investigación relacionada directamente con las canciones que interpretó durante el concierto.

Felipe Macías respalda la actuación de las autoridades

Un día después de la suspensión del espectáculo, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, habló sobre el caso y respaldó las acciones de las corporaciones que participaron en el operativo.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el alcalde aseguró que las reglas deben cumplirse sin importar la fama o popularidad de los artistas.

Yo creo que queda claro que aquí en Querétaro nadie por encima de la ley, no importa quién sea, expresó al ser cuestionado sobre lo ocurrido con el intérprete de regional mexicano.

Macías también reconoció la intervención de Protección Civil, las autoridades de El Marqués, las corporaciones de seguridad estatales y la Fiscalía. Aunque él encabeza el gobierno municipal de Querétaro, explicó que tuvo conocimiento del caso por tratarse de un hecho ocurrido en un municipio vecino.

El edil insistió en que los artistas tienen la obligación de respetar las disposiciones establecidas para sus presentaciones y respaldó las restricciones sobre canciones que, de acuerdo con las autoridades, hagan apología del delito o exalten la violencia.

Todos los artistas tienen la obligación de cumplir la ley, afirmó.

Por su parte, el Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera sostuvo que los intérpretes habían sido informados previamente sobre las canciones que no podían incluir en sus presentaciones.

Así, mientras el alcalde defendió la aplicación de las reglas y los organizadores justificaron la suspensión del concierto, la situación jurídica de Gabito Ballesteros todavía requiere una explicación oficial de las autoridades ministeriales.

Gabito Ballesteros es retenido por policías en Querétaro tras cantar “AMG” Captura de pantalla

Por ahora, su aparición en el Registro Nacional de Detenciones permite conocer que hubo una detención registrada durante la madrugada del 14 de noviembre, pero no aclara cuál fue la causa legal ni qué determinación tomó el Ministerio Público.