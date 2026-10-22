Pepe Aguilar defiende a su hijo Leonardo tras no llenar concierto; "El apellido no canta"

Pepe Aguilar es uno de los cantantes más reconocidos de la música regional mexicana y, al igual que él, sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar han decidido seguir sus pasos dentro de la industria musical. Sin embargo, pertenecer a una familia famosa no significa que estén libres de críticas, especialmente cuando se trata de sus presentaciones.

En los últimos años, la familia Aguilar ha estado en medio de diferentes polémicas que han provocado comentarios en redes sociales. Aunque muchas de ellas están relacionadas con Ángela Aguilar, su hermano Leonardo tampoco se ha librado de los señalamientos.

Foto: Cuartoscuro.com / Fotografía Cortesía

A pesar de las opiniones que circulan en internet, el joven cantante continúa buscando su propio lugar en la música regional mexicana, por lo que ha participado en diferentes eventos para dar a conocer sus canciones y conectar con el público.

Una de sus presentaciones más recientes fue en Guadalajara, donde formó parte de las Fiestas de Octubre 2026. No obstante, su participación llamó la atención después de que comenzaran a circular videos en los que se podían observar varios lugares vacíos.

Captura de pantalla

La situación no tardó en generar comentarios y finalmente llegó hasta su padre, Pepe Aguilar, quien fue cuestionado por la prensa sobre lo ocurrido.

Pepe Aguilar defiende a Leonardo tras no llenar concierto en Guadalajara

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Pepe Aguilar habló sobre la presentación que su hijo Leonardo ofreció el pasado 19 de octubre en el Auditorio Jalisco, como parte de las Fiestas de Octubre.

El concierto se volvió tema de conversación debido a que en diferentes grabaciones compartidas en redes sociales se apreciaban numerosas butacas vacías, a pesar de que el espectáculo era gratuito.

Foto: Instagram Pepe Aguilar

Al ser cuestionado sobre la asistencia al evento, el cantante dejó claro que llevar el apellido Aguilar no garantiza que las personas compren boletos o acudan a una presentación.

“Decirle que es el único camino. Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta”, afirmó Pepe Aguilar. “O sea, si no le gustas a alguien, pues no, no te compra”, agregó.

Para el intérprete, lo que realmente permite que un artista consiga seguidores y logre mantenerse en la industria es el esfuerzo que realiza a lo largo de su carrera.

Foto: Instagram Pepe Aguilar

“Yo creo que vende boletos el trabajo que uno hace, hermano, la verdad”, mencionó.

Además, recordó que lleva 38 años dedicado a la música y que durante ese tiempo ha lanzado 37 discos, por lo que considera que el reconocimiento se construye con trabajo y no únicamente por pertenecer a una familia conocida.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el concierto de su hijo Leonardo?

En lugar de enfocarse en los lugares que quedaron vacíos durante el espectáculo, el cantante destacó que su hijo se encuentra en una etapa en la que todavía está construyendo su carrera.

Por esta razón, aseguró que Leonardo se siente agradecido de haber participado en uno de los eventos más conocidos de Guadalajara, sin importar las críticas que surgieron después.

leonardo aguilar

“Mi hijo está encantado de que le hayan dado oportunidad de estar en esa feria tan maravillosa y está empezando su carrera”, expresó.

El artista también aprovechó la conversación para pedir a los medios que apoyen a las nuevas generaciones de intérpretes que buscan abrirse camino dentro de la música regional mexicana.

“Espero que lo apoyen ustedes, que lo ayuden a todos los que cantan música regional”, dijo.

Leonardo Aguilar bromeó por los lugares vacíos durante su concierto

Aunque en redes sociales hubo comentarios sobre la cantidad de personas que acudieron a verlo, Leonardo Aguilar no evitó hablar del tema durante su presentación.

El espectáculo se realizó en el Auditorio Jalisco, un recinto con capacidad aproximada de entre 7 mil y 10 mil asistentes. Sin embargo, los videos difundidos en internet mostraron que una parte de las butacas permaneció vacía.

Captura de pantalla

Mientras interpretaba sus canciones, el joven aprovechó un momento para conversar con quienes sí habían acudido y lanzó algunas preguntas en tono de broma.

“¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, preguntó desde el escenario.

Poco después, volvió a dirigirse a los presentes con otra pregunta que provocó reacciones entre los asistentes.

“¿Les da envidia la gente que no vino?”, comentó.

Cuando algunas personas respondieron que sí, Leonardo pareció sorprenderse y contestó entre risas.

Leonardo y Ángela