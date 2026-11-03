Camila Fernández rinde homenaje a Selena con emotiva interpretación de “No me queda más” en Miami

Camila Fernández llevó la música mexicana a un escenario internacional durante una gala celebrada en Miami, donde sorprendió con una interpretación que recordó a Selena Quintanilla, una de las cantantes más queridas de la música latina.

La hija de Alejandro Fernández participó el lunes 2 de noviembre de 2026 en la gala Latina Powerhouse 100, organizada por la revista ¡HOLA!, donde interpretó “No me queda más”, uno de los éxitos más conocidos de la llamada Reina del Tex-Mex.

La presentación formó parte de una noche dedicada a reconocer la trayectoria y las aportaciones de mujeres latinas en diferentes industrias, con actuaciones musicales que recuperaron canciones de artistas que han dejado huella en la música en español.

Camila Fernández canta “No me queda más” de Selena Quintanilla en Miami

La presentación de Camila Fernández se realizó en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center de Miami, donde la cantante mexicana fue una de las invitadas encargadas de participar en el espectáculo musical.

Para la ocasión, la intérprete apareció con un traje de charro azul marino y un moño naranja, una elección que mantuvo su vínculo con la música regional mexicana y que también permitió apreciar su embarazo.

Durante su participación, Camila interpretó dos canciones que mostraron diferentes facetas de su repertorio.

“Serpiente de cascabel”: Tema con el que llevó su propuesta de música regional mexicana al escenario.

Tema con el que llevó su propuesta de música regional mexicana al escenario. “No me queda más”: Canción con la que rindió homenaje a Selena Quintanilla.

Esta última interpretación fue compartida a través de las redes sociales de ¡HOLA!, que destacó la participación de la cantante mexicana en la segunda edición de la gala Latina Powerhouse 100.

El espectáculo musical llevó por nombre The Sound of the Americas y contó con el acompañamiento de la Latina Powerhouse Big Band, una agrupación integrada por 17 músicos y dirigida por Colleen Clark-Acosta.

La participación de Camila también coincidió con una etapa importante de su carrera, luego de conseguir su primera nominación al Latin Grammy y comenzar una gira con la que busca consolidar su trayectoria como solista.

Camila Fernández rindió homenaje a Selena Quintanilla al interpretar “No me queda más” durante la gala Latina Powerhouse 100 en Miami. IG camifdzoficial

Por qué “No me queda más” es una de las canciones más recordadas de Selena Quintanilla

La canción elegida por Camila Fernández forma parte del álbum Amor prohibido, que Selena Quintanilla lanzó en 1994 y que incluye otros temas conocidos como “Bidi bidi bom bom” y “El chico del apartamento 512”.

“No me queda más” fue escrita por Ricky Vela, integrante de Selena y Los Dinos, y cuenta la historia de una persona que debe aceptar que el amor que siente no será correspondido.

La interpretación original combina elementos de balada, bolero y música mexicana, características que permiten adaptar la canción a diferentes estilos vocales sin perder su identidad.

El tema se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de Selena y alcanzó el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard, consolidando su presencia entre el público latino durante la década de los noventa.

Aunque Selena falleció el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, sus canciones continúan formando parte del repertorio de nuevas generaciones de intérpretes.

Para Camila, el tema también representa una oportunidad de mostrar su capacidad vocal fuera de las canciones de su propia discografía, sin abandonar la influencia de la música mexicana que ha marcado su carrera.

La cantante ya había incluido “No me queda más” en presentaciones anteriores, por lo que su actuación en Miami no fue la primera ocasión en que interpretó una canción de Selena.Camila Fernández vive una nueva etapa musical con nominación al Latin Grammy

Además de su participación en la gala, Camila Fernández atraviesa un periodo de actividad musical marcado por el lanzamiento de nuevos temas y su crecimiento dentro del regional mexicano.

La cantante, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, ha buscado construir una trayectoria propia dentro de un género estrechamente relacionado con su familia.

En septiembre de 2026 lanzó Una raya más al tigre, un disco de nueve canciones que incluye baladas con mariachi y propuestas que incorporan expresiones contemporáneas a los sonidos tradicionales.

Entre los temas del álbum se encuentran “No manches”, “Ni te topo” y “Suéltame”, canciones con las que ha ampliado su repertorio y presentado una perspectiva femenina dentro del género.

Este año también obtuvo su primera nominación al Latin Grammy, en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, gracias a su producción La Fernández.

Camila Fernández volvió a interpretar “No me queda más”, uno de los mayores éxitos de Selena Quintanilla, durante una gala en Miami. IG camifdzoficial / Grosby Group

Qué es Latina Powerhouse 100, la gala donde cantó Camila Fernández

La presentación de Camila Fernández ocurrió durante la segunda edición de Latina Powerhouse 100, una iniciativa de ¡HOLA! Américas que reconoce a 100 mujeres latinas por sus aportaciones en ámbitos como el entretenimiento, los negocios, la cultura y el deporte.

La gala de 2026 reunió aproximadamente a 400 invitados y tuvo como conductores a las ex Miss Universo Andrea Meza y Dayanara Torres, junto con el presentador venezolano Boris Izaguirre.

Además de Camila, el programa musical incluyó las participaciones de Ela Taubert, Irany, Nella, Erika Ender y Aymée Nuviola, entre otras artistas.

Durante el evento también se realizaron homenajes musicales a otras figuras de la industria latina. Irany interpretó “Si una vez” de Selena Quintanilla, mientras que Nella rindió tributo a Gloria Estefan con “Con los años que me quedan”.