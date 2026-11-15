Karina Torres revela que le revocaron su visa de EU; ¿qué pasó?

Karina Torres se convirtió en tema de conversación luego de compartir una situación que vivió con su visa de Estados Unidos. La integrante de Las Perdidas habló sobre los problemas que ha tenido con este documento y explicó que ahora busca una solución para poder ingresar nuevamente al país.

La influencer, quien ganó mayor popularidad tras su participación en La Casa de los Famosos México, decidió contar lo sucedido durante una transmisión en su canal de YouTube, donde también respondió algunas dudas sobre su situación migratoria.

IG karina.torrea

¿Por qué le revocaron su visa a Karina Torres?

Una de las principales dudas que surgieron después de sus declaraciones fue qué hizo Karina Torres para que Estados Unidos le revocara su visa.

Hasta ahora, la integrante de Las Perdidas asegura que desconoce la razón oficial de esta medida, pues no recibió una explicación cuando se enteró de que su documento ya no era válido.

La influencer también hizo una aclaración importante: su visa fue revocada y no se trató de que alguna autoridad se la retirara durante una visita al país.

ig: karinatorre.a

Además, rechazó que la decisión estuviera relacionada con haber realizado actividades laborales sin autorización en territorio estadounidense. De acuerdo con su versión, sus viajes fueron como visitante y no recibió pagos por trabajar en ese país.

Cabe mencionar que las autoridades de Estados Unidos pueden revocar una visa por diferentes motivos, entre ellos permanecer más tiempo del permitido, realizar trabajos sin la autorización correspondiente o incumplir las condiciones del documento.

No obstante, ninguna de estas situaciones ha sido confirmada como la causa de la revocación de la visa de Karina Torres.

Karina Torres se enteró de que su visa estaba revocada cuando iba a viajar

La noticia llegó en un momento inesperado para la influencer, pues tenía preparado un viaje a Los Ángeles junto a Wendy Guevara, con quien mantiene una amistad desde hace varios años.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que llegó el momento de abordar el avión. Fue entonces cuando personal de la aerolínea le informó que su visa aparecía como revocada en el sistema y que no podía viajar a Estados Unidos.

Captura de pantalla

“Yo no sabía ni por qué me la revocaron; yo no había dicho nada, pero sucedió cuando íbamos a Los Ángeles con Wendy Guevara. Cuando iba a agarrar el vuelo, me dijeron que estaba revocada y que tenía que ir al consulado en México”.

Debido a este problema, la creadora de contenido no pudo continuar con el viaje que tenía planeado con Wendy Guevara.

¿Karina Torres podrá recuperar su visa de Estados Unidos?

Después de varios días sin atender el problema, la influencer decidió buscar una solución para conocer por qué le habían revocado el documento.

Según explicó, algunas personas cercanas le recomendaron que no dejara pasar más tiempo y que investigara qué había ocurrido.

“Hasta que me dijeron: ‘hermana, tenemos que arreglar eso porque tenemos que saber por qué te la revocaron’”.

A partir de ese momento, Karina Torres comenzó a tomar medidas para aclarar su situación migratoria y contrató a un abogado especializado en migración, quien la ayudará a conocer las razones de la revocación y las opciones que tiene.

La integrante de Las Perdidas también recordó algunos de los viajes que había realizado anteriormente a territorio estadounidense.