Valentina Ferrer rompe el silencio tras separarse de J Balvin

Luego de anunciar su separación de J Balvin, Valentina Ferrer habló sobre este momento de su vida durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy, donde compartió cómo enfrenta esta nueva etapa y cuáles son sus prioridades.

Después de diez años de relación, la pareja anunció que tomaría caminos separados el pasado 16 de septiembre de 2026. La noticia fue confirmada por la modelo a través de sus stories de redes sociales, donde compartió un mensaje sobre esta decisión.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Valentina Ferrer habla de su separación de J Balvin y su nueva etapa

En entrevista para el programa Ventaneando, la modelo y presentadora comentó que, por ahora, su principal prioridad es su hijo, aunque también busca mantener un equilibrio con su vida profesional.

“La prioridad es mi hijo y dividirme más bien lo que hago es, tengo mucha energía. Así que hago de todo un poco, pero sí. Disfruto tanto ser madre y a la vez trabajar. Siento que cuando a una le apasiona lo que hace y lo disfruta, no siente que se cansa, sino que lo vive”, platicó.

Valentina Ferrer envía un mensaje a las mujeres tras su separación

Al ser cuestionada sobre los rumores de una supuesta infidelidad, Valentina Ferrer prefirió no dar declaraciones, pero compartió un mensaje dirigido a las mujeres, en el que destacó la importancia de la libertad, la autenticidad y el amor propio.

“A mostrarles que pueden ser libres, que pueden disfrutar, que son únicas, que tienen que ser auténticas y quererse ellas mismas”.

¿Cómo se conocieron J Balvin y Valentina Ferrer?

La historia entre J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en 2017, cuando se conocieron gracias al trabajo. Su primer encuentro ocurrió durante la grabación del videoclip de la canción Sigo extrañándote.

Sin embargo, fue hasta 2018 cuando comenzaron su relación sentimental. Años después, el 27 de junio de 2021, se convirtieron en padres de su hijo, Río Osorio Ferrer.

Ahora, tras su separación, Valentina continúa enfocada en su trabajo y en la crianza de su hijo, mientras comienza una nueva etapa de su vida.