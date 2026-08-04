"Queremos liberar del estrés a México": DPR Cream y DPR Artic hablan de su regreso a CDMX

En Corea del Sur no todos están dispuestos a desarrollar su carrera bajo las estrictas reglas de una agencia de entretenimiento, así que en 2017 un grupo de amigos fundó el colectivo artístico Dream Perfect Regime (DPR), una multiplataforma artística que funciona para controlar cada aspecto de la carrera artística de sus propios integrantes, sin necesidad de que terceros intervengan o les digan qué les conviene o no.

Los integrantes son DPR Ian (Christian Yu), el cofundador y director visual del grupo; DPR Live (Hong Dabin) rapero; DPR Rem (Scott Kim), director ejecutivo y productor; DPR Cream (Kim Kyung-mo) y DPR Artic (Kim Yong-woo), ambos productores y motores del sonido principal y actual de todo el proyecto.

Excélsior platicó con DPR Cream y DPR Artic a propósito de su concierto que darán el viernes en el Pepsi Center WTC, el disco No Drugs, que se ha convertido en eje de su carrera, su experiencia previa en nuestro país y el arraigo que sienten por los DREAMers mexicanos.

“Creo que hemos llegado a conocer mejor las fortalezas y debilidades del otro, y nos hemos complementado cada vez más. Tal vez por eso, mientras más trabajamos juntos, mejor encajamos”, abrió la plática Cream, “estoy de acuerdo con él, porque si mi fuerte es planificar y hacer que el proyecto avance, Cream tiene una capacidad tremenda de producción, que hace que aprendamos cómo sacar lo mejor del otro de forma gradual”, agregó Artic.

No Drugs, disponible en streaming desde el año pasado, tiene seis rolas que pasan mucho por el techno, house y hasta por las revoluciones del drum & bass, una producción totalmente que se sale del molde y de los conceptos pop que se manejan en la actualidad en Corea del Sur, por lo que ambos artistas cumplen con la alternatividad con la que el proyecto se gestó.

Artic mencionó que precisamente Jealous es uno de sus temas más representativos al ser un track de “ritmos rápidos y potentes, capaces de empatar con la voz pop de Cream”. De hecho, el propio vocalista definió el tema como un himno para la colaboración que ambos han consolidado con DPR.

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Además, Jangmi se ha convertido en una de las rolas que más disfrutan tocar en vivo, por la reacción de la gente y la atmósfera que les otorga a varios de los venues en los que están tocando. Definitivamente, No Drugs ha explotado muchas de sus capacidades y los ha llevado a explorar muchos sonidos, aunque aceptan que el hip hop es un género que estarían buscando explorar una vez que pasen la página.

Mientras el futuro llega, ambos productores nos contaron cómo quieren que la gente tome esta etapa que viven con el álbum mencionado.

Me gustaría que fuera un álbum que dé una sensación de liberación a cualquiera que nos esté escuchando o viendo en el escenario”, dijo Artic, “así es, me parece que ‘liberación’ es la palabra correcta para definir lo que buscamos. Espero que escucharlo provoque esa sensación en los oyentes”, completó Cream.

Como DPR Ian lo experimentó en el pasado FIFA Fan Fest de Monterrey, Cream y Artic han aprendido muchísimo de sus presentaciones importantes en Corea del Sur, Vietnam y en escenarios de Latinoamérica. A propósito, le preguntamos por la experiencia que están preparando para el viernes que tocarán ante los DREAMers mexicanos en el Pepsi Center.

Aún recuerdo lo lleno que estaba el recinto durante nuestra gira de 2024. Me entusiasma volver a sentir esa misma energía y espero que esta vez todos disfruten de nuestra música tanto como siempre”, contó Artic, “¡también tenemos muchas canciones nuevas inéditas, así que les agradeceríamos mucho que también estén atentos a ellas!”, acotó Cream.

Los productores explicaron que el show fue pensado para que sus estilos musicales se combinen a la perfección, es decir, la magia dance y club de Artic con el rango más amplio de voz y expresiones que van desde el funk, r&b y pop, hasta los movimientos más alternativos.

Lo construimos para que nuestra música fluya de forma natural, hasta el punto de que incluso la multitud se convierte en parte de ese flujo”, redondeó Artic.

Los chicos adelantaron que los DREAMers que vayan al concierto podrán escuchar en exclusiva un tema inédito en el que están trabajando y que más adelante estarían publicando en sus plataformas, una forma de agradecer la conexión que han entablado con todos desde que DPR comenzó su andar en la escena mundial.

Y no es para tanto, tanto ellos dos como Ian tienen la mayoría de reproducciones de streaming provenientes desde la Ciudad de México, seguidos de muchos países asiáticos. Aquí son muy queridos y quieren recompensar el apoyo que les han dado desde que comenzaron hace casi 10 años.

¿Qué recuerdo quieren conservar de este capítulo?

“Cada vez que viajamos al extranjero para dar conciertos, nos gusta trabajar y disfrutamos transformar en música las emociones que sentimos allí. Esta vez también quiero llevarme un recuerdo que podamos conservar a través de la música”, dijo Cream, “Además, en este álbum No Drugs, Dirty es un tema en el que trabajamos en México, así que en esta gira quiero llevarme a casa una nueva impresión para seguir adelante y espero que después de ver nuestro show, la gente no necesite sobrepensar nada y sienta que su estrés se disipa”, concluyó Artic.