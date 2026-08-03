¿Christian Nodal queda fuera del Festival Internacional del Globo 2026 en Guanajuato?

La presentación de Christian Nodal en la próxima edición del Festival Internacional del Globo en Guanajuato generó gran controversia entre colectivos feministas, quienes exigen que se retire al cantante de la cartelera.

De acuerdo con los colectivos, la presencia de Nodal en un espacio público de tal magnitud contradice el discurso institucional frente a la violencia contra las mujeres.

Colectivos en contra de Nodal en el Festival del Globo

Christian Nodal. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

Las principales organizaciones que se manifiestan en contra de la participación de Nodal en Guanajuato para su concierto programado el próximo 15 de noviembre, son:

Red Feminista León

Ley Sabina Guanajuato

Centro Las Libres

En un comunicado, la Red Feminista León señaló que dar visibilidad a una figura cuya imagen pública es ampliamente cuestionada, resulta contradictorio con la realidad que enfrentan las mujeres del estado. En tanto, señalan a la violencia económica y a la violencia vicaria como los ejes del señalamiento contra Christian Nodal.

Mientras las mujeres seguimos enfrentando feminicidios, desapariciones, violencia familiar, violencia digital, violencia vicaria, violencia económica (...) privilegiando la proyección de figuras cuya imagen pública ha sido ampliamente cuestionada”, reza el texto.

Lo anterior va en línea con las acusaciones que Nodal ha recibido desde que se hizo pública su separación con la cantante argentina Cazzu. Colectivos feministas apuntan que el cantante sonorense ejerce violencia económica y vicaria en contra de la intérprete, aunque es importante aclara que, hasta ahora, el cantante no enfrenta ningún proceso legal por estos señalamientos.

¿Queda fuera Christian Nodal del Festival Internacional del Globo?

Ante todo el ruido que se ha presentado por la próxima presentación de Christian Nodal en el Festival Internacional del Globo, en León, Guanajuato, el presidente del evento, Abraham Rocha Moreno, rompió el silencio.

En entrevista con el medio local AM, Rocha Moreno defendió la decisión de incluir a Christian Nodal en la cartelera y argumentó que, hasta ahora, el cantante no se encuentra en ningún registro de deudores alimentarios, además de que tampoco ha sido señalado por ninguna autoridad judicial.

Que sea o no del agrado de muchas personas es distinto, pues sabemos que él y su pareja han sido criticados desde hace tiempo y, ahora sí, que no es santo de la devoción de mucha gente. Pero, por el contrario, sí es del agrado de una buena cantidad de personas y por eso se tomó la determinación de traer a un artista y compositor como él”, afirmó Rocha Moreno.

Según el organizador, los criterios para elegir a los artistas que participarán en el festival son meramente de tipo musical, con distintos géneros y a un costo accesible.

Esto, con base en la calidad de su interpretación y en el número de canciones que tiene entre los principales éxitos de la radio y las plataformas. Ofrecemos disculpas a todas aquellas personas que sientan que el artista del viernes, del sábado o del domingo no es de su agrado, pero es hasta donde alcanza el presupuesto del festival y también depende de la disponibilidad en la agenda de muchos artistas”, declaró.

En esta línea, Rocha Moreno enfatizó en separar la trayectoria artística de Nodal de su vida privada, puesto que eso es ajeno a los criterios de selección del Festival Internacional del Globo.

Artistas confirmados en Festival Internacional del Globo 2026

Festival Internacional del Globo 2026. Especial

El Festival ya reveló a algunos artistas que pondrán el ritmo a uno de los encuentros turísticos más importantes de León.

La edición 2026 del FIG se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, donde se espera la presencia de más de 200 globos aerostáticos procedentes de alrededor de 25 países, además de una amplia programación de entretenimiento para visitantes locales y turistas.

La primera gran sorpresa es la presentación de Los Ángeles Azules el viernes 13 de noviembre, día en que el acceso será completamente gratis, aunque con cupo limitado.

Por su parte, Christian Nodal y Xavi serán los encargados de protagonizar una noche inédita domingo 15 de noviembre como parte de la primera doble cartelera de regional mexicano en la historia del festival.