Fobia anuncia gira de conciertos en México 2026: fechas, lugares y boletos

Después de generar expectativa entre sus fans, Fobia anunció oficialmente su nueva gira por México para 2026. La banda, referente del rock-pop nacional, se reencontrará con su público en tres importantes ciudades del país.

El anuncio llega en un momento clave para el grupo, que busca reconectar con sus seguidores tras un periodo de cambios internos y nuevas etapas musicales. La noticia ha sido recibida con entusiasmo, especialmente por quienes han seguido su trayectoria desde sus inicios.

Un nuevo capítulo: cambios en la alineación

Uno de los aspectos más destacados de esta gira es la incorporación de Elohim Corona como nuevo baterista. Su llegada marca una nueva etapa para la banda, tras la salida de Jay de la Cueva, quien decidió enfocarse en su carrera como solista.

Este cambio no solo representa una renovación interna, sino también una oportunidad para explorar nuevas dinámicas sonoras en sus presentaciones en vivo. La presencia de Corona ha elevado las expectativas sobre cómo sonará Fobia en esta nueva fase.

Fobia

El Vive Latino 2026, el punto de partida

El anuncio de la gira se dio en el marco del Vive Latino 2026, donde la banda ofreció una presentación cargada de nostalgia y energía.

Durante su concierto, Fobia interpretó algunos de sus temas más emblemáticos, sorprendiendo al público con la confirmación de nuevas fechas. Este momento fue clave para reafirmar su vigencia y conexión con distintas generaciones de fans.

Fechas y ciudades confirmadas

Hasta el momento, la agrupación ha revelado tres conciertos oficiales en México:

Guadalajara: Auditorio Telmex | 21 de mayo

Auditorio Telmex | 21 de mayo Monterrey: Auditorio Banamex | 23 de mayo

Auditorio Banamex | 23 de mayo Ciudad de México: Palacio de los Deportes | 24 de octubre

El intervalo de varios meses entre las primeras fechas y el concierto en la capital ha despertado especulaciones sobre la posible adición de nuevas presentaciones en otras ciudades del país.

Venta de boletos: fechas clave

La venta de entradas se realizará en dos etapas:

Preventa Banamex: 24 de marzo

24 de marzo Venta general: 25 de marzo

Se espera una alta demanda, considerando el entusiasmo que ha generado el regreso de Fobia y el carácter limitado de las fechas anunciadas.

Las canciones que marcaron a toda una generación

A lo largo de su trayectoria, Fobia ha construido un repertorio que forma parte esencial del rock en español. Entre sus canciones más representativas destacan:

Veneno Vil

Hipnotízame

No eres yo

Revolución sin manos

Hoy tengo miedo

Estos temas, cargados de identidad y estilo propio, han acompañado a varias generaciones y son parte fundamental de lo que los fans esperan escuchar en vivo durante la gira.

¿Habrá nueva música en camino?

El anuncio del tour también ha abierto la puerta a especulaciones sobre un posible nuevo material discográfico. Aunque no hay confirmación oficial, muchos seguidores consideran que este regreso podría estar acompañado de música inédita.

El hecho de que la información se haya revelado de forma parcial ha incrementado el interés, alimentando teorías sobre futuras sorpresas que la banda podría preparar en los próximos meses.

AAAT*